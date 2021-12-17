Коваленко: «Игра в большинстве "Ак Барса"? Не думаю, что дело во мне»

Нападающий «Ак Барса» Николай Коваленко опроверг связь между падением реализации большинства казанской команды и своим отсутствием в составе из-за травмы. Ранее главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов отметил, что при здоровом Коваленко процент реализации лишнего у казанцев был выше.

Фото: Салават Камалетдинов © ИА «Татар-информ»

«Считаю, что моё присутствие или отсутствие никак не повлияло на игру команды в большинстве. Просто произошёл небольшой спад, у команды не шло большинство. Не думаю, что дело во мне», - заявил Коваленко, отвечая на вопрос корреспондента ИА «Татар-информ» на пресс-конференции после открытой тренировки «Ак Барса», которая прошла сегодня в Казани.

Также Николай Коваленко оценил свою физическую форму после 2 месяцев восстановления от травмы. Он объяснил, почему тренировками нельзя заменить игры. «Конечно, подрастерял форму. Нормально не тренировался полтора месяца, приступил к занятиям где-то неделю-две назад. Ничего не могу сказать про свою физическую форму. Чувствую себя хорошо, но моменты в борьбе уходят. Когда регулярно играешь, то имеешь опыт в борьбе – где надо подстроиться, поднять клюшку, плечо подставить. Когда долго не играешь – это уходит. Будем тренироваться, набирать обороты», - заверил Коваленко.

Помимо этого хоккеист поделился своим мнением о грубом нарушении правил игроком уфимского «Салавата Юлаева» Петром Хохряковым, который привел к серьезной травме нападающего «Ак Барса» Дмитрия Воронкова. Также Коваленко провел параллели своей травмы с повреждением своего партнера.

«Как я знаю – Пётр Хохряков сказал, что не желал бить Воронкова. Момент получился неприятный. С одной стороны удар плечом в голову был, а с другой – был элемент случайности. Дима отключился, когда падал, ударился об лёд. Старшие ребята говорят, что это был первый силовой Хохрякова в жизни. Он добрый человек, не убивает людей, всегда играет по правилам. Но за Воронка пошли же заступаться, а потом Хохряков не играл.

Надеюсь, что у него ситуация гораздо лучше. Он пришёл в сознание на носилках, а я всё осознал только за ужином, после игры. Можно сказать, 2-3 часа своей жизни абсолютно не помню. Надеюсь, его состояние лучше, но спешить не стоит, голова – дело серьёзное.

А я доиграл матч с сотрясением, 2 и 3 периоды помню фрагментами. Родители были за ужином, я сижу и понимаю, что не помню, что было на льду. Первый период помню чётко, помню, как уходил. В любом случае, здоровья Диме», - высказался Коваленко.

Ранее Дмитрий Квартальнов заявил, что Дмитрий Воронков, как минимум, месяц не сможет играть после столкновения с Хохряковым в матче «Ак Барс» - «Салават Юлаев». Также мы сообщали, что на открытой тренировке «Ак Барса» в общей группе занимались Дыняк и Коваленко.