Котяков назвал среднюю величину универсального пособия для нуждающихся семей

Единое универсальное пособие для нуждающихся семей с детьми и беременных женщин в среднем составит 13 тыс. 900 рублей, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. Предоставляться оно будет по принципам социального казначейства, то есть по одному заявлению, поданному в электронном виде, пояснил он на совещании по вопросу поддержки семей с детьми.

« <…> При назначении будет использоваться комплексная оценка нуждаемости, в среднем максимальный размер такого пособия в нашей стране составит 13 900 рублей», – сказал глава ведомства.

Напомним, Президент России Владимир Путин ранее сообщил, что к введению универсального пособия власти страны готовились несколько лет, и призвал своевременно запустить эту меру поддержки.

Получить пособие семьи с детьми и беременные женщины смогут с 1 января, его размер составит 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума. Подробнее об этом читайте в материале «Татар-информа».