Путин об универсальном пособии: Надо уже запустить эту новую систему поддержки семей

В России фактически завершено формирование системы поддержки семей с детьми до 17 лет, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Приблизиться к этому результату позволило новое универсальное пособие, о введении которого стало известно в этом году.

«Создавая вот это пособие, мы завершаем практически работу над этой системой и дальше будем только корректировать ее, если в ходе реализации потребуются какие-то дополнительные изменения», – сказала Голикова на совещании о поддержке доходов семей с детьми.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что подготовительная работа к введению этой меры поддержки велась несколько лет. «Мы давно уже стремимся к тому, чтобы создать новое пособие, создать единую систему… Я хочу подчеркнуть, что это была долгая дорога к достижению того результата, к которому мы стремимся и который должен быть достигнут со следующего года. <...> И несмотря ни на что мы эту работу должны завершить и запустить эту новую систему поддержки семей с детьми», – приводит его слова РИА Новости.

Напомним, оформить универсальное пособие можно будет с 2023 года.

Подробнее о том, что такое универсальное пособие, каковы его преимущества и размеры выплат, читайте в материале «Татар-информа».