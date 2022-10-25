Шесть мер поддержки семей с детьми: в 2023 году татарстанцы получат универсальное пособие

Что такое универсальное пособие, каковы его преимущества и размеры выплат, рассказал журналистам управляющий Отделением Пенсионного фонда России по РТ Эдуард Вафин на брифинге в Доме Правительства РТ.

На брифинге в Доме Правительства РТ рассказали о преимуществах и размерах универсального пособия Фото: prav.tatarstan.ru

Универсальное пособие объединит шесть мер поддержки

В 2023 году универсальное пособие объединит шесть действующих мер поддержки. Оно будет назначаться с учетом комплексной оценки критериев нуждаемости.

«22 сентября 2022 года Председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным было анонсировано введение универсального пособия для семей с детьми. 28 сентября законопроект был внесен на рассмотрение в Госдуму, 18 октября прошло первое чтение. Предполагается внесение ряда дополнений в нормативно-правовые акты», – сообщил Эдуард Вафин.

По его словам, универсальное пособие объединит ежемесячное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности, пособие по уходу за ребенком гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка до достижения им возраста 3 лет.

Кроме того, в пособие будут включены ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно, ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет и ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) второго ребенка до достижения им возраста 2 лет, которая предоставляется за счет средств материнского капитала.

Будет выстроена единая адресная поддержка нуждающихся семей с детьми Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Каковы главные преимущества универсального пособия?

С введением универсального пособия в 2023 году будет выстроена единая адресная поддержка нуждающихся семей с детьми, начиная с ранних сроков беременности женщины до достижения ребенком 17 лет, отметил спикер ПФР Татарстана.

«Увеличивается размер пособия для беременных: было 50%, станет 50, 75 или 100%, в зависимости от доходов семьи. Семьям с детьми до трех лет можно будет получать две выплаты сразу – и универсальное пособие из бюджета, и выплату из материнского капитала», – сказал Вафин.

Он объяснил, что универсальное пособие предполагает расширение права на получение ежемесячных выплат из материнского (семейного) капитала на детей, независимо от очередности рождений. Общий размер выплат сохранится на прежнем уровне, а у кого-то даже увеличится, заметил спикер.

Универсальное пособие будет назначаться беременным женщинам и семьям с детьми до 17 лет, если их среднедушевой доход не превышает прожитого минимума Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Кто и по каким критериям назначит выплаты?

С 2023 года в Татарстане заработает Социальный фонд России (СФР), который объединит региональное отделение ФСС и ПФР. Специалисты этого фонда будут назначать новое универсальное пособие семьям с детьми.

«Фонд приступит к установлению универсального пособия семьям с детьми. Распоряжением правления Пенсионного фонда России создана рабочая группа по подготовке к выплате универсального пособия, в которую вошли заместители председателя правления ПФР, основные начальники департаментов и представители нескольких регионов, в числе которых есть и Татарстан», – отметил Вафин.

Спикер добавил, что универсальное пособие будет назначаться беременным женщинам и семьям с детьми до 17 лет, если их среднедушевой доход не превышает прожитого минимума на душу населения, установленного в субъекте проживания. Пособие назначается по итогам комплексной оценки нуждаемости — заявители должны иметь заработок или объективные причины для его отсутствия, а доход и имущество семьи отвечать установленным требованиям. При этом учитывается все движимое и недвижимое имущество, доходы от вкладов.

«К примеру, пособие на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет не будет назначено при наличии в собственности семьи двух и более жилых помещений, если суммарная площадь на каждого члена семьи превышает 24 кв. метра. Также пособие не будет назначено при наличии в собственности двух и более индивидуальных жилых домов, если суммарная их площадь на каждого члена семьи превышает 40 кв. метров», – пояснил спикер ПФР Татарстана.

Аналогичный подход будет использован при наличии в собственности у семьи двух и более садовых домов, машин, мотоциклов, гаражей, машино-мест и пр.

Эдуард Вафин: «Базовый размер ежемесячной выплаты составляет 50% величины прожиточного минимума для детей» Фото: prav.tatarstan.ru

Каков будет размер пособия для беременных и детей?

Для определения размера выплаты по универсальному пособию в 2023 году будет применяться дифференциальный подход. Он будет зависеть от размера среднедушевого дохода семьи.

«Возможны три варианта: 50, 75 и 100% от прожиточного минимума для детей. Базовый размер ежемесячной выплаты составляет 50% величины прожиточного минимума для детей», – проинформировал Вафин.

По прогнозу, величина прожиточного минимума на ребенка в Татарстане с учетом индексации в следующем году составит 11 852 рубля. Соответственно, 50% от этой суммы составит 5926 рублей.

«Если при расчете ежемесячной выплаты в размере 50% от величины прожиточного минимума для детей общий среднедушевой доход семьи окажется меньше прожиточного минимума на душу населения, размер выплаты будет увеличен до 75%. В данном случае это 8889 рублей», – добавил спикер.

Ежемесячная выплата в размере одного прожиточного минимума для детей (11 852 рубля) назначается в случае, если при расчете ежемесячной выплаты в размере 75% среднедушевой доход семьи будет меньше прожиточного минимума на душу населения в Татарстане. Универсальное пособие назначается людям, имеющим детей в возрасте до 17 лет, устанавливается на 12 месяцев до достижения ребенком 17-летия.

«Для беременных женщин предусмотрена та же градация 50-75-100%, но размер пособия рассчитывается от регионального прожиточного минимума для трудоспособного населения», – пояснил Вафин.

Выплаты из материнского капитала производятся по единым условиям, одному заявлению, на каждого ребенка, независимо от очередности рождения. При доходе ниже двух прожиточных минимумов на человека комплексная оценка нуждаемости не проводится. В таком случае размер выплаты составит один прожиточный минимум на ребенка в месяц.

«При переходе на универсальное пособие по желанию родителей можно будет получать выплаты из материнского (семейного) капитала, независимо от порядка рождения детей. Сегодня они предоставляются только на второго ребенка», – подчеркнул руководитель ОПФР по РТ.

Для обеспечения плавного перехода к универсальному пособию для детей, которым ранее была назначена выплата или которые родятся до конца декабря 2022 года, существует «сохранная норма». Родители этих детей продолжат получать ранее назначенные выплаты до достижения ребенком трех лет. Но при желании они могут перейти на универсальное пособие.

Оформить универсальное пособие можно как дистанционно, так и обратившись в МФЦ и клиентские службы Социального фонда Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Как оформить универсальное пособие?

Оформить универсальное пособие просто. Для этого достаточно подать заявление на портале Госуслуг. Как показывает практика, более 95% татарстанцев обычно подают заявления дистанционно. При желании люди могут обратиться в МФЦ и клиентские службы Социального фонда. Срок рассмотрения заявления составит 10 рабочих дней.

«Выплата будет назначаться по принципу социального казначейства. После принятия положительного решения в течение пяти рабочих дней денежные средства будут перечислены», – заключил Вафин.

Как сообщили в пресс-службе ОПФР по РТ, выплата универсального пособия будет осуществляться Социальным фондом за счет средств федерального бюджета, а также средств региональных бюджетов. По данным Министерства труда РФ, на 2023 год объемы финансирования для Татарстана составят 18,7 млрд рублей, в том числе 11,2 млрд – из федерального бюджета и 7,5 млрд средств – из регионального бюджета. Планируется, что выплатой будет охвачено порядка 152 тыс. человек – это дети до 17 лет и беременные женщины.

Фото на анонсе: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»