Космонавт из Татарстана Сергей Рыжиков вернулся на Землю

Сергей Рыжиков

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Уроженец татарстанского города Бугульмы, Герой Российской Федерации Сергей Рыжиков вернулся на Землю после участия в 73-й длительной экспедиции на Международную космическую станцию (МКС-73).

Как сообщает пресс-служба Роскосмоса, сегодня в 8.04 по московскому времени спускаемый аппарат корабля «Союз МС-27» с космонавтами Роскосмоса Сергеем Рыжиковым и Алексеем Зубрицким, а также астронавтом NASA Джонатаном Кимом приземлился в районе казахстанского города Жезказгана.

Для Сергея Рыжикова это был третий космический полет, на этот раз он провел вне Земли 245 дней. С 5 августа по 7 декабря он был командиром МКС (сейчас эти полномочия перешли астронавту Майклу Финку).

Первый полет в космос Сергей Рыжиков совершил в октябре 2016 – апреле 2017 года (50-я длительная экспедиция на МКС), а второй – в октябре 2020 — апреле 2021 года (64-я длительная экспедиция).