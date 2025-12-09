news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 9 декабря 2025 08:51

Космонавт из Татарстана Сергей Рыжиков вернулся на Землю

Читайте нас в
Телеграм
Космонавт из Татарстана Сергей Рыжиков вернулся на Землю
Сергей Рыжиков
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Уроженец татарстанского города Бугульмы, Герой Российской Федерации Сергей Рыжиков вернулся на Землю после участия в 73-й длительной экспедиции на Международную космическую станцию (МКС-73).

Как сообщает пресс-служба Роскосмоса, сегодня в 8.04 по московскому времени спускаемый аппарат корабля «Союз МС-27» с космонавтами Роскосмоса Сергеем Рыжиковым и Алексеем Зубрицким, а также астронавтом NASA Джонатаном Кимом приземлился в районе казахстанского города Жезказгана.

Для Сергея Рыжикова это был третий космический полет, на этот раз он провел вне Земли 245 дней. С 5 августа по 7 декабря он был командиром МКС (сейчас эти полномочия перешли астронавту Майклу Финку).

Первый полет в космос Сергей Рыжиков совершил в октябре 2016 – апреле 2017 года (50-я длительная экспедиция на МКС), а второй – в октябре 2020 — апреле 2021 года (64-я длительная экспедиция).

читайте также
Космонавт из Татарстана Сергей Рыжиков стал командиром МКС
Космонавт из Татарстана Сергей Рыжиков стал командиром МКС
Космонавт из Татарстана Сергей Рыжиков вышел в открытый космос
Космонавт из Татарстана Сергей Рыжиков вышел в открытый космос
Космонавт из РТ Рыжиков принял участие в установке импульсного плазменного инжектора
Космонавт из РТ Рыжиков принял участие в установке импульсного плазменного инжектора
#космонавт сергей рыжиков #Сергей Рыжиков #международная космическая станция
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Путин: принятых мер недостаточно, рождаемость продолжает снижаться

Путин: принятых мер недостаточно, рождаемость продолжает снижаться

8 декабря 2025
Татарстан вошел в топ-20 регионов России по доступности покупки новых авто

Татарстан вошел в топ-20 регионов России по доступности покупки новых авто

8 декабря 2025