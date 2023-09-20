Космический корабль и гонки беспилотников: что показали Минниханову на Kazan Digital Week

«Сегодня мир стал цифровым. И все, что будет происходить на Kazan Digital Week 2023, имеет прикладной характер как для нашего государства, так и других стран-участниц. Хочу пожелать вам приятного пребывания в Татарстане, крепкого здоровья, и ждем вас еще в следующем году», – обратился к участникам Рустам Минниханов на открытии форума.

Максут Шадаев в свою очередь отметил, что форум Kazan Digital Week стал уже традиционным. «Мы видим, что с каждым годом число участников увеличивается, как и количество компаний, которые выставляются на площадке. Это значит, что темпы цифровизации в нашей стране растут. Здесь обсуждаются все самые важные тренды по этому направлению: кибербезопасность, цифровизация здравоохранения и многие другие», – добавил глава Минцифры России.

Сразу перед входом на выставку расположился стенд с электромобилем «Атом» – детищем гендиректора КАМАЗа Сергея Когогина.

Заместитель генерального директора «Атома» по взаимодействию с органами власти Анатолий Кияшко рассказал, что до выпуска первого серийного автомобиля остался примерно год и за это время компания намерена собрать как можно больше подписей на символических номерах автомобилей от тех людей, кто внес вклад в развитие проекта. Первыми автографы как раз и оставили Рустам Минниханов и Максут Шадаев.

На входе в павильон, где проходила основная выставка, гостей встречал стенд «Таттелекома». Здесь Раису презентовали гонки беспилотников, которые будут проходить во время форума. Соревнования включают в себя три дисциплины: скоростной заезд, езда с препятствиями и обгон.

Генеральный директор компании Айрат Нурутдинов рассказал, что машинки управляются при помощи нейросети, интегрированной в ПО автомобилей. Он также добавил, что такой вид соревнований в последнее время набирает все большую популярность.

Одним из самых масштабных экспонатов выставки стал макет космического аппарата от «Газпром СПКА». Аппарат позволит вести съемку из космоса для производственных, социально-экономических, природно-ресурсных и экологических задач. Компания планирует изготовить полноценную модель уже в 2025 году.

Еще одним проектом стал автомобиль дорожно-патрульной службы «Москвич 3» с интегрированной системой «Кибер-шериф». Система ведет аудиозапись и видеосъемку на 360 градусов вокруг авто, передавая данные онлайн.

Помимо этого, Раису Татарстана презентовали еще множество инновационных решений во всех отраслях экономики республики. Среди них можно отметить планы по развитию Иннополиса, студенческую кибербитву, проект «Челнок» от КАМАЗа и зарядные станции для электромобилей.

После основной выставки гости направились на площадку соревнований DigitalSkills. Перед началом соревнований участники принесли клятву – они пообещали соблюдать правила состязаний. Почетное право произнести ее от имени состязающихся предоставили участнику из Китая Мао Жантье.

«От лица всех участников V отраслевого чемпионата в сфере цифровых технологий Digital Skills 2023 торжественно клянусь: соблюдать регламент соревнований и уважительно относиться к своим соперникам. И пусть победит сильнейший», – сказал Жантье.

В павильоне, где проводится чемпионат, Минниханов и Шадаев осмотрели основные площадки соревнований и поговорили с участниками.

«О, это же наш герой! Выиграл много соревнований», – узнал Минниханов Булата Нургалиева, который недавно завоевал несколько наград на всероссийских соревнованиях по управлению беспилотниками.

Нургалиев показал мастер-класс по управлению БПЛА, а также дал примерить VR-очки руководителю республики.

В завершение экскурсии Минниханов и Шадаев встретились с командой Китая, приехавшей для выступления на соревнованиях. Там они обсудили возможные направления сотрудничества Татарстана и Китая в сфере высоких технологий.

Фотографии © Владимира Васильева / «Татар-информ»