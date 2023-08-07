«Меня соперники боялись»: школьник из Татарстана взял 12 наград на турнире беспилотников

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Татарстан будет опираться на эти победы»

Встретить сборную Татарстана с национальных соревнований «Архипелаг-2023» приехал в аэропорт министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин. По его словам, команда была собрана из школьников и студентов республики по поручению Раиса РТ Рустама Минниханова.

Соревнования проходили в Новосибирске с 28 июля по 7 августа 2023 года по 105 дисциплинам и тематическим направлениям: спортивное, технологическое, популярное, школьное и военно-тактическое.

В сборную Татарстана вошли 14 школьников и студентов из четырех образовательных организаций: Инженерного лицея-интерната КНИТУ-КАИ, Казанского авиационно-технического колледжа имени Дементьева, Лаишевского технико-экономического техникума и Международного центра компетенций – Казанского техникума информационных технологий и связи (МЦК – КТИТС).

Представители Татарстана завоевали 13 золотых, 9 серебряных, 7 бронзовых медалей по 22 дисциплинам.

«Наша сборная сегодня привезла в Татарстан огромное количество наград. Тема использования дронов в разных областях сейчас очень актуальна. Считаю, что будущее у нашей молодежи прекрасное, тем более что жизненная и профессиональная траектория у команды, можно сказать, предрешена. Уверен, в дальнейшем республика будет опираться на эти победы и заслуги наших детей, молодежи и студентов», – заявил министр.

Отдельно он отметил победы Булата Нургалиева, который выиграл целых 12 наград. Хадиуллин подчеркнул, что за плечами юноши много разных побед по линии беспилотной авиации, однако успех на «Архипелаге» – особенный, потому что именно там мог посоревноваться с лучшими молодыми пилотами со всей страны.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«В таком юном возрасте Булат показал свои умения, компетенции и желание на очень высоком уровне. Безусловно, есть большая заслуга тренера – его отца Марселя Нургалиева. В Год педагога и наставника мы должны особенно отмечать труд наших учителей, руководителей и родителей», – сообщил Хадиуллин.

«Обычный мальчик, увлекающийся техникой, он успевает везде»

Среди встречающих оказалась и директор гимназии №6, в которой учится Булат, Ольга Баклашова. Она рассказала, что он обычный мальчик, который очень сильно увлечен техникой. При этом не забывает и об общей учебной программе.

«Мы очень рады его успеху, что ученик восьмого класса приносит уже сегодня реальную оценимую помощь стране. Уверена, им очень гордятся родители. В нашей гимназии очень развита система дополнительного образования, но победа Булата стала особенной. Это мальчик, который приложил максимум усилий, чтобы победить», – отметила директор гимназии.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Она также выделила огромную роль отца Булата, который с самого детства привил ему не только любовь к беспилотной технике, но и силу воли.

«Меня переполняет гордость за ученика, которого я вижу каждый день. Он у нас учится с первого класса, а техникой занимается последние три года. Это огромный колоссальный труд, на который у него уходит очень много времени», –добавила Ольга Баклашова.

«Его комната превратилась в мастерскую»

Вероятно, больше всех возвращения с соревнований Булата и Марселя Нургалиевых ждала мама мальчика Резеда Умерова. По ее словам, подросток много времени уделяет конструированию дронов, а его комната уже больше напоминает мастерскую.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Сейчас он может тренироваться в здании КТИТС, все лето он провел там. Он уже давно этим занимается. Причем начал сразу с дронов. Он хотел стать пилотом, переключился на беспилотную технику, но мечта осталась. Булат постоянно собирает дроны. Его спальня уже стала мастерской, где лежит куча разных деталей», – поделилась Резеда Умерова.

Она подчеркнула, что Булат очень любознательный подросток и любит изучать что-то новое. При этом на соревнования он уже ехал с четким намерением победить. Восьмиклассник много тренировался и посещал различные турниры.

«Даже дома он летает на мини-дронах. Кошка пугается, но в остальном все хорошо», – шутит мама Булата Нургалиева.

«Я был самый младший, но соперники меня побаивались»

Булат стал самым младшим участником соревнований, однако во многих дисциплинах смог превзойти более старших и опытных конкурентов.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Несмотря на то что я был младше всех, меня все соперники боялись. Я бы не назвал себя знаменитостью, но они обо мне уже слышали. Дома у меня есть специальная полка для наград, я даже не знаю, сколько их там точно», – поделился с журналистами Булат.

При этом он подчеркнул, что соревнования были непростыми и нужно было приложить много усилий, чтобы забрать 12 наград.

«Пришлось попотеть, были серьезные соперники со всей России, но я знал, что одержу победу. Я всегда верю в себя, и этот случай не стал исключением. Я взял 12 наград, хочется особо поблагодарить свою команду, которая меня всегда подбадривала», — заявил восьмиклассник.

Он пояснил, что на соревнованиях были представлены такие дисциплины, как гонки на дронах, гонки на крыльях, попадание в наземную и воздушные мишени. Любимым видом состязаний для Булата стало поражение воздушной мишени.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Булат Нургалиев начал заниматься беспилотниками с 11 лет. Тогда он только познакомился с визуальными полетами, но уже через год перешел на формат FPV (трансляция видео в режиме реального времени с камеры дрона на монитор, очки или шлем пилота, – прим. Т-и).

«Мне папа предложил, а я его послушал. Очень благодарен ему, что он вовлек меня в это безумно интересное хобби», – заявил мальчик.

В будущем он хочет стать профессиональным оператором беспилотного летательного аппарата, а также научиться водить обычные гражданские самолеты. После школы он планирует поступать в летное училище.

«Когда у меня родился сын, я сразу знал, что познакомлю его со своим хобби»

Тренером всей сборной Татарстана по беспилотной авиации стал отец Булата – Марсель Нургалиев. Он работает начальником Центра информационных технологий МЦК – КТИТС, а также является главным региональным экспертом чемпионата «Профессионалы» в компетенции «Эксплуатация беспилотных летательных систем и летающая робототехника».

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«У меня в детстве не было таких возможностей, как есть сейчас, поэтому я занимался только кордовыми моделями самолетов. Когда у меня родился сын в 2009 году, я для себя решил, что обязательно познакомлю его со своим хобби. Теперь это уже стало официальным видом спорта. Сначала мы просто летали на симуляторах, затем я помог ему собрать первую модель квадрокоптера, а затем обучал и сборке. Сейчас он делает все уже сам», – вспоминает отец мальчика.

По его словам, когда он предложил сыну попробовать полетать в симуляторе, Булат не стал возражать, а затем уже и сам увлекся пилотированием. При этом Марсель Нургалиев был уверен, что их ждет успех в деле управления беспилотниками.

«Безусловно, я очень горд за своего сына, моего воспитанника. Кроме него в сборной есть еще много талантливых ребят, которые тоже приехали с “Архипелага” с медалями, но Булат среди них самый младший», – сообщил Марсель Нургалиев.

При этом он вспомнил и о том, как соперники встречали его сына на соревновательных площадках.

«На сборку дронов мы пришли со своим инструментом. И когда все разложили, то одна из команд сказала: “Похоже, нам тут делать нечего”. Булат старался и показал нормальный результат, но мог и лучше», – сказал тренер сборной.