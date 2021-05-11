Корреспондент Welt назвал «самый важный козырь» Путина

Присутствовавший на параде Победы в Москве журналист Welt Кристоф Ваннер высказался о мощи российской армии, назвав ее важным преимуществом Президента РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

«Укрепленная армия — это самый важный и самый эффективный внешнеполитический козырь Владимира Путина», — заметил корреспондент телеканала.

Вместе с рядом других зарубежных СМИ Welt считает парад Победы «внешнеполитическим посланием». Телеканал назвал мероприятие грандиозным.

В частности, обсуждаемым в России и за рубежом является отрывок речи Путина, в котором упоминаются «недобитые каратели». Как объяснил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, в ряде европейских стран, а также в Прибалтике и на Украине наблюдаются проявления неонацизма, которые неприемлемы для России. Политолог Дмитрий Журавлев подчеркнул, что данные слова относятся ко всем тем, кто пытается переписать историю и оправдать действия преступников.