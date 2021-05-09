Песков объяснил слова Путина о «сборищах недобитых карателей»

В странах Европы, на Украине и в Прибалтике наблюдаются проявления неонацизма, неприемлемые для России. Таким образом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал слова Президента РФ Владимира Путина о «сборищах недобитых карателей».

«Ни для кого не секрет, что в европейских странах всё больше поднимают голову неонацисты, и европейцы с ними борются. Конечно, это неприемлемо для нашей страны», —приводит слова пресс-секретаря главы государства агентство «Интерфакс».

«На Украине, в некоторых странах Прибалтики, действительно, мы видим тех же неонацистов», — добавил Песков. По его словам, действия неонацистских движений «вполне очевидны».

Ранее Президент России Владимир Путин во время выступления на параде в честь Дня Победы заявил о имеющих место попытках переписать историю Второй мировой войны. «Мы видим сборища недобитых карателей, их последователей», — уверен он.