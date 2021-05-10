news_header_top_970_100
Фиктивный техосмотр – себе дороже: как ГИБДД РТ вычисляет недобросовестных операторов
Фиктивный техосмотр – себе дороже: как ГИБДД РТ вычисляет недобросовестных операторов
Гимн и минута молчания: Президент РТ возложил цветы к Вечному огню в Парке Победы
Гимн и минута молчания: Президент РТ возложил цветы к Вечному огню в Парке Победы
Во дворах участников Великой Отечественной в Казани прошел «Парад у дома ветерана»
Во дворах участников Великой Отечественной в Казани прошел «Парад у дома ветерана»
Ру Тат
news_header_bot_970_100
10 мая 2021  09:36

Политолог о словах Путина про «недобитых карателей»: Относятся к народам, элитам и армиям

news_top_970_100

Прозвучавшие на параде Победы слова Президента РФ Владимира Путина относятся не только к радикалам и международных террористам. Они адресованы всем — «и народам, и элитам, и армиям», тем, кто пытается переписать историю и оправдать преступников. Таким мнением поделился научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.
По его словам, народы соседних государств — это скорее союзники России.
«А если и есть противники, то они в основном среди политиков. Но чтобы политики нас услышали, нужно, чтобы нас услышали люди, поскольку все-таки люди голосуют за политиков, а не наоборот», — заметил эксперт.
Журавлев полагает, что слова Владимира Путина вызовут резонанс, однако не факт, что за ними последуют позитивные шаги со стороны зарубежных государств. Многие западные политики, заметил он, являются заложниками своей антироссийской риторики, и поэтому не могут сменить политическую линию.
«Западный политик — он заложник сам себя. Нельзя много лет говорить об ужасной и страшной России, а потом сказать: „Вы знаете, мы ошибались, все там не так плохо, и вообще, все хорошо“. В какой-то момент инерция ненависти продолжает работать, даже если есть желание ее остановить», — резюмировал специалист.
Ранее Президент России Владимир Путин на параде в честь 76-летия Победы рассказал о имеющих место попытках переписать историю Второй мировой войны. «Мы видим сборища недобитых карателей, их последователей», — заявил он.
По словам пресс-секретаря Президента РФ Дмитрия Пескова, в странах Европы, на Украине и в Прибалтике наблюдаются проявления неонацизма, что неприемлемо для России.

Владимир Путин парад Победы
news_right_column_240_400_1
news_right_column_240_400_2
news_bot_970_100
Главное