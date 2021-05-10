Политолог о словах Путина про «недобитых карателей»: Относятся к народам, элитам и армиям

Прозвучавшие на параде Победы слова Президента РФ Владимира Путина относятся не только к радикалам и международных террористам. Они адресованы всем — «и народам, и элитам, и армиям», тем, кто пытается переписать историю и оправдать преступников. Таким мнением поделился научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

По его словам, народы соседних государств — это скорее союзники России.

«А если и есть противники, то они в основном среди политиков. Но чтобы политики нас услышали, нужно, чтобы нас услышали люди, поскольку все-таки люди голосуют за политиков, а не наоборот», — заметил эксперт.

Журавлев полагает, что слова Владимира Путина вызовут резонанс, однако не факт, что за ними последуют позитивные шаги со стороны зарубежных государств. Многие западные политики, заметил он, являются заложниками своей антироссийской риторики, и поэтому не могут сменить политическую линию.

«Западный политик — он заложник сам себя. Нельзя много лет говорить об ужасной и страшной России, а потом сказать: „Вы знаете, мы ошибались, все там не так плохо, и вообще, все хорошо“. В какой-то момент инерция ненависти продолжает работать, даже если есть желание ее остановить», — резюмировал специалист.

Ранее Президент России Владимир Путин на параде в честь 76-летия Победы рассказал о имеющих место попытках переписать историю Второй мировой войны. «Мы видим сборища недобитых карателей, их последователей», — заявил он.

По словам пресс-секретаря Президента РФ Дмитрия Пескова, в странах Европы, на Украине и в Прибалтике наблюдаются проявления неонацизма, что неприемлемо для России.