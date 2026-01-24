Коростелев не пробился в полуфинал на этапе Кубка мира в Гомсе

Савелий Коростелев

Российскому лыжнику Савелию Коростелеву, представляющему Татарстан во внутренних первенствах, не удалось пройти в полуфинал спринта классическим стилем на 7-м этапе Кубка мира, проходящем в швейцарском Гомсе.

Татарстанец пришел третьим, преодолев дистанцию за 3.19,39. Его опередили норвежцы: ставший первым пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо (3.19,21) и Эрик Вальнес (3.19,25).

У Коростелева был шанс пройти в полуфинал в качестве лаки-лузера (уступившего в квалификации, но показавшего лучшее время спортсмена – прим. Т-и).

Однако в третьем четвертьфинальном забеге россиянина опередили пришедшие третьим и четвертым норвежцы Оскар Опстад Вике (3.19,016) и Эвен Нортуг (3.19,174).

Россиянка Дарья Непряева, тоже представляющая Татарстан на внутрироссийских турнирах, также не сумела пробиться в полуфинал спринта на этапе Кубка мира в Гомсе. Она пришла пятой с результатом 3.53,2.

При этом бежавшие вместе с татарстанкой швейцарка Аня Вебер (3.50,7) и финляндка Юханна Матинтало (3.50,9) прошли в полуфинал как лаки-лузеры.

Таким образом, у обоих татарстанских лыжников были шансы на проход в полуфинал спринта на этапе Кубка мира, но их соперники оказались чуть быстрее и удачливее.