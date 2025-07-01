Коробченко: «Вложения в человеческий капитал критически важны для развития республики»

Фото: пресс-служба «Казаньоргсинтеза»

За три года зарплата сотрудников «Казаньоргсинтеза» выросла на 90%, улучшается качество и безопасность рабочей среды, заявил заместитель Премьер-министра РТ, министр промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко. По его словам , это подтверждает статус предприятия как привлекательного работодателя с достойными условиями труда.

«Такие инвестиции в человеческий капитал критически важны для дальнейшего развития КОС и всей республики», — рассказал Коробченко.

Фото: пресс-служба «Казаньоргсинтеза»

Также, по словам Коробченко, «Казаньоргсинтез» уделяет большое внимание окружающей среде и экологическому просвещению. Сейчас у компании два значимых проекта по снижению воздействия на экологию: завершение обновления системы рекуперации побочных газов и запуск парогенерирующей установки, использующей газы, оставшиеся после производственного процесса.

Компания использует современные инструменты экологического контроля, передает их в Министерство экологии и публикует онлайн. В мероприятиях по просвещению за 2 года приняли участие более 30 тыс. человек.

Фото: пресс-служба «Казаньоргсинтеза»

Отечественная нефтехимия в последние годы столкнулась со значительными вызовами: ограничение доступа к технологиям, рост логистических и финансовых издержек, сложности с освоением новых рынков сбыта.

За три года производственные мощности КОС увеличились на 17%, а налоговые отчисления в бюджет республики выросли на 47%.

«Это говорит об эффективности интеграции «Казаньоргсинтеза» в структуру СИБУРа», — заключил министр.