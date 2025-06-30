За три года «Казаньоргсинтез» увеличил перечисления в бюджет Татарстана на 47%

Спустя три года после интеграции в СИБУР «Казаньоргсинтез» увеличил объем перечислений в бюджет Республики Татарстан на 47%. Эти данные были озвучены сегодня на общем собрании акционеров предприятия.

«Это подтверждает нашу надежную налоговую дисциплину и вклад в развитии территории республики», – отметил генеральный директор «Казаньоргсинтеза» Айрат Сафин.

За последние три года СИБУР реализовал на «Казаньоргсинтезе» ряд масштабных инвестиционных проектов. В 2023 году была завершена модернизация установки по синтезу изопропилбензола, что позволило на 68% сократить потребление энергоресурсов и на 20% снизить воздействие на атмосферу.

В декабре 2024 года на предприятии модернизировали линию по выпуску полиэтилена высокой плотности на реакторе «В». Это привело к увеличению проектной мощности линии на 120 тыс. тонн в год. В результате модернизации всех 3 линий (реакторов «А», «В» и «С»), их общая проектная мощность увеличилась на 20% до 660 тыс. тонн в год. Ранее на предприятии был модернизирован завод Поликарбонатов. Мощности по выпуску поликарбонатов были увеличены на 30 тыс. тонн, до 100 тыс. тонн в год.

«Предприятие быстро отреагировало на введение санкций и все экспортные потоки продукции были перенаправлены в дружественные страны», – отметил председатель совета директоров «Казаньоргсинтеза» Павел Ляхович.

По поводу импорта оборудования и запчастей к нему, Ляхович подчеркнул, что компания активно переходит на аналоги из дружественных стран и собственные разработки. «А скоро мы будем работать еще и на собственных катализаторах», – добавил он, намекая на старт строительства завода по производству катализаторов базовых полимеров.

В 2025 году предприятие планирует завершить строительство парогазовой установки (ПГУ-250). К концу этого года будет завершена реконструкция установок по возврату побочных газов в производство полиэтилена. Проект позволит снизить объем выбросов на факельной системе данного производства в три раза, а также значительно повысить экологичность и эффективность предприятия.Всего с 2022 по 2024 годы в развитие предприятия было направлено инвестиций на 34 млрд рублей.