Спустя три года после интеграции в СИБУР мощности «Казаньоргсинтеза» выросли на 17%

За последние три года производственные мощности «Казаньоргсинтеза» (входит в СИБУР) выросли на 17%. Об этом стало известно на общем собрании акционеров предприятия.

«Казаньоргсинтез демонстрирует устойчивый рост в условиях новой реальности», – заявил генеральный директор компании Айрат Сафин.

По его словам, спустя три года после интеграции в СИБУР прирост EBITDA (прибыль компании до вычета процентов по кредитам, налогов, амортизации и износа) "Казаньоргсинтеза" по сравнению со средними значениями 2018–2020 годов достиг 65%. За 2024 год – 25,8 млрд рублей. Объём перечислений в бюджет Татарстана за последние три года вырос на 47%.

«Выручка достигла 104,9 млрд рублей, увеличившись за тот же период на 49%», – добавил Сафин. Он подчеркнул, что рост мощностей стал возможен после реализации ключевых инвестиционных проектов. В декабре 2024 года была завершена модернизация линии по выпуску полиэтилена высокой плотности на реакторе «В». Это привело к увеличению проектной мощности линии на 120 тыс. тонн в год. В результате модернизации всех 3 линий (реакторов «А», «В» и «С»), их общая проектная мощность увеличилась на 20% до 660 тыс. тонн в год. Ранее на предприятии был модернизирован завод поликарбонатов. Мощности по выпуску поликарбонатов были увеличены на 30 тыс. тонн, до 100 тыс. тонн в год. Всего же с 2022 по 2024 годы в развитие предприятия было направлено инвестиций на 34 млрд рублей.