Коробченко призвал поддержать РЭЦ ради увеличения помощи экспортерам

Олег Коробченко

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Вице-премьер РТ – министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко призвал Министерство промышленности и торговли РФ поддержать Российский экспортный центр для расширения помощи экспортерам. Об этом сообщает пресс-служба Минпромторга Татарстана.

«Важно, чтобы помощь нашим экспортерам не снижалась, а только увеличивалась. Огромное количество предприятий хотят дополнительно воспользоваться компенсацией при транспортировке продукции. И единственная поддержка, которая сейчас есть, – через экспортный центр», – заявил министр на пленарной сессии «Экспорт как вектор развития МСП», обращаясь к заместителю главы Минпромторга РФ Роману Чекушову.

«Мы должны помочь нашим предприятиям сохранить те рынки, которые у нас есть», – заметил также Олег Коробченко, добавив, что утрата имеющихся экспортных рынков может оказаться необратимой.

С 1 апреля меры поддержки центров поддержки экспорта (ЦПЭ) передадут от Минэкономразвития России федеральному Минпромторгу. Изменения в первом чтении уже поддержали депутаты Государственной Думы РФ. Меры поддержки региональных ЦПЭ станут частью единой системы помощи экспортерам, реализуемой Министерством промышленности и торговли под руководством Российского экспортного центра.

Сессия состоялась в Казани в рамках всероссийской конференции «Сделано в России. Выбирают в мире», ее проведение способствует достижению целей и задач национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Подробнее об этом событии можно прочитать в материале «Татар-информа».