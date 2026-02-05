Глава РЭЦ – экспортерам в Казани: «Приказа умирать не было, приказа сдаваться не было»

Казань стала местом для конференции «Сделано в России», где говорили о будущем российского экспорта. Замглавы Минпромторга РФ пообещал сохранить объем господдержки для экспортеров, а власти Татарстана призвали бизнес не снижать объемы экспорта и сосредоточиться на том, чтобы сохранить уже занятые внешние рынки.





Замглавы Минпромторга России Роман Чекушов ознакомился с потенциалом предприятий Татарстана

Фото: mpt.tatarstan.ru

Казань стала местом конференции экспортеров «Сделано в России. Выбирают в мире»

Экспортеры со всей страны съехались в столицу Татарстана на Всероссийскую конференцию «Сделано в России. Выбирают в мире», которая проходит в дни в Казани. Событие объединило представителей 85 центров поддержки экспорта, 50 региональных органов власти из 45 субъектов РФ, а также 102 компании малого и среднего бизнеса.

Сегодня с поставщиками встретились замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов, генеральный директор АО «Российский экспортный центр» Вероника Никишина, депутаты Госдумы и представители властей Татарстана. Они рассказали о мерах господдержки, чтобы подбодрить экспортеров, работающих в непростых условиях.

Отметим, что с 1 апреля меры поддержки центров поддержки экспорта (ЦПЭ) передадут от Минэкономразвития России в контур Минпромторга РФ. Изменения уже поддержали депутаты Госдумы РФ в первом чтении. Меры поддержки региональных ЦПЭ станут частью единой системы поддержки экспорта, реализуемой Минпромторгом по нацпроекту «Международная кооперация и экспорт» – под руководством Российского экспортного центра.

Роман Чекушов: «Наша с вами работа будет направлена на то, чтобы увеличить несырьевой неэнергетический экспорт, увеличить его качественно, а не только количественно» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Наращивание несырьевого неэнергетического экспорта – цель, поставленная Путиным

Сразу несколько спикеров на сессии «Экспорт как вектор развития МСП» напомнили собравшимся о целях, поставленных Президентом России Владимиром Путиным. Например, увеличить несырьевой неэнергетический экспорт минимум на две трети к 2030 году по сравнению с 2023-м.

«Наша с вами работа будет направлена на то, чтобы увеличить несырьевой неэнергетический экспорт, увеличить его качественно, а не только количественно, и чтобы развивать экспорт высокотехнологичных товаров», – сказал статс-секретарь – заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Роман Чекушов.

Первый зампредседателя Комитета Государственной Думы по малому и среднему предпринимательству Альфия Когогина считает, что передача полномочий по ЦПЭ Минпромторгу будет способствовать задаче, поставленной Президентом РФ.

«У Минпромторга много мер государственной поддержки, которые при объединении с чисто экспортными, приведут к синергетическому эффекту. Это и инфраструктура в виде технопарков, и субсидирование ставок по НИОКР, если наши компании делают какие-то исследовательские работы. Таким образом, они смогут удешевить заемные средства. Это и Фонд развития промышленности, который тоже работает в периметре Минпромторга. Объединение многих мер поддержки может привести к решению задачи, которую ставит президент», – считает Когогина.

Альфия Когогина считает, что передача полномочий по ЦПЭ Минпромторгу будет способствовать задаче, поставленной Президентом РФ Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Никишина заявила, что наращивание объемов экспорта – это не самоцель, а инструмент для решения других задач. Первое – оно способствует росту экономики, второе – помогает России выстраивать отношения с партнерами.

«Экспорт, и энергетический, и несырьевой неэнергетический, являются инструментами для связывания нас с нашими партнерами. Партнерство, которое было у нашей страны и которое в первом же пакете санкций пытались разрушить», – заявила Никишина.

Кроме того, российские товары высокого качества на полках зарубежных магазинов помогают сформировать позитивный образ России на фоне демонизации со стороны недружественных стран, считает Никишина.

Вероника Никишина: «Несмотря на все сложности, в которых мы живем, нам категорически нельзя останавливаться и сдаваться. Приказа умирать не было, приказа сдаваться не было» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Курс рубля и доллара – это фантомные боли»

Амбициям российских экспортеров мешает невыгодный курс доллара и высокая ключевая ставка Центробанка. Но гендиректор РЭЦ призвала поставщиков не сдаваться.

«Несмотря на все сложности, в которых мы живем, нам категорически нельзя останавливаться и сдаваться. Приказа умирать не было, приказа сдаваться не было», – сказала Никишина.

Она мотивировала экспортеров не просто сохранять те позиции, которые уже заняты, но и проникать на новые рынки и выпускать новую продукцию.

Непопулярное мнение о валютном курсе и ключевой ставке высказал председатель Комитета Государственной Думы по экономической политике Максим Топилин. По его мнению, они не являются серьезной преградой для экспортеров. Депутат напомнил, что ослабление рубля провоцируют инфляционные волны, которые негативно воспринимаются населением, хотя и выгодны экспортерам.

Максим Топилин подчеркнул, что ориентироваться следует не столько на соотношение курсов рубля и доллара, сколько на другие валютные показатели – в частности, на динамику курсов юаня, иены Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Курс рубля и доллара – это фантомные боли. Хотя все пока этим живут, и тем более экспортеры. Я просто говорю о том, что время, знания и ваша работа, скорее всего, докажут эту версию. Я уверен, что не ошибаюсь», – заявил он.

Депутат подчеркнул, что ориентироваться следует не столько на соотношение курсов рубля и доллара, сколько на другие валютные показатели – в частности, на динамику курсов юаня, иены.

В России на поддержку экспортеров в 2026 году заложили почти 2,4 млрд рублей

На поддержку российских экспортеров в федеральном бюджете на 2026 год заложили 2,36 млрд рублей, сообщил замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов.

«Мы рассчитываем, что эти средства будут достаточными, чтобы обеспечить поддержку экспорта в регионах в лице наших центров поддержки экспорта. Они, безусловно, являются «одним окном» для экспортера в субъектах Российской Федерации», – сказал он.

«Конечно, нам бы хотелось держать тот уровень, который заложен уже в этом году, и будем изыскивать возможности совместно с Российским экспортным центром обеспечить необходимую поддержку» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Планируется заложить деньги на поддержку российских экспортеров и на следующую трехлетку.

«Конечно, нам бы хотелось держать тот уровень, который заложен уже в этом году, и будем изыскивать возможности совместно с Российским экспортным центром обеспечить необходимую поддержку», – заключил он.

Депутат Госдумы Максим Топилин высказал мнение, что ключевым направлением поддержки экспортеров не должны быть субсидии.

«Я сторонник того, чтобы все работало на конкурентной основе, чтобы мы не привыкали с помощью государства, с помощью субсидий выходить на рынки», – сказал он.

Вместо этого, по его мнению, власти должны помогать с продвижением продукции за рубежом через выставочную деятельность, развитие брендов и распространение информации о товарах.

Мидхат Шагиахметов на сессии упомянул, что региональные власти работают по теме поддержки экспорта вместе с федеральными коллегами Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Нас никто особо-то не ждет там, за границей, с нашими товарами»

Заместитель премьер-министра Республики Татарстан – министр экономики Республики Татарстан Мидхат Шагиахметов на сессии упомянул, что региональные власти работают по теме поддержки экспорта вместе с федеральными коллегами.

«Мы работаем на один общий результат – создать возможности, условия для наших предприятий и организаций, независимо от того, крупный это бизнес, малый или средний. Работаем, чтобы наши предприятия могли наращивать свои объемы, могли реализовывать инвестиционные проекты. Ну и, конечно же, вот как Вероника Валерьевна [Никишина] правильно сказала, пополнять бюджеты», – сказал Шагиахметов.

Он добавил, что власти будут помогать выводить на внешние рынки исключительно качественные и конкурентоспособные товары.

«Мы должны понимать: нас никто особо-то не ждет там, за границей, с нашими товарами. Наш товар должен быть конкурентоспособным и качественным. Вопросы поддержки – логистики, помощи предприятиям, сертификации – должны следовать уже после того, как мы поймем, что наш товар качественный и конкурентоспособный», – сказал вице-премьер РТ.

Олег Коробченко: «Если мы сейчас не сможем наши предприятия поддержать и потеряем рынки, мы никогда на эти рынки не вернемся» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Мы должны помочь предприятиям сохранить те рынки, которые есть у Татарстана»

За экспортеров, нуждающихся в поддержке, вступился вице-премьер – глава Минпромторга РТ Олег Коробченко.

«Мы должны помочь нашим предприятиям сохранить те рынки, которые у нас есть», – сказал он, добавив, что речь идет, в том числе, о поставках КАМАЗа и «Татнефти».

Министр уверен, что утрата экспортных рынков может быть необратимой.

«Если мы сейчас не сможем наши предприятия поддержать и потеряем рынки, мы никогда на эти рынки не вернемся», – заявил Коробченко.

Он отметил, что Раис Татарстана Рустам Минниханов на утренней встречей с Никишиной поставил задачу «ни в коем случае не снижать тех темпов и объемов, которые уже есть».

Отдельно министр выступил против снижения финансовой поддержки экспортеров из федерального центра.

«Есть предпосылки снизить объем поддержки нашего экспорта, ни в коем случае этого не надо делать», – сказал Коробченко, добавив, что сегодня ключевую роль в помощи бизнесу играет Российский экспортный центр.

Роман Чекушов посетил ряд предприятий в Зеленодольском районе Татарстана Фото: mpt.tatarstan.ru

О чем предприятия Татарстана просили Минпромторг России

Замглавы Минпромторга Роман Чекушов накануне, 4 февраля, посетил ряд предприятий в Зеленодольском районе Татарстана. Это фабрика по производству замороженных полуфабрикатов «Бахетле», Татарстанский деревообрабатывающий комбинат, завод компании «ПОЗиС» госкорпорации Ростех. Чекушов также увидел логистические объекты крупных российских ретейлеров Wildberries и Ozon в Зеленодольском районе РТ.

Сегодня, 5 февраля, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации планировал посетить ряд казанских предприятий.

Отвечая на вопрос «Татар-информа», замминистра назвал инструменты поддержки, о которых просит большинство экспортеров. В первую очередь, интересует компенсация транспортных расходов на фоне перестройки глобальных цепочек поставок.

«Мы создаем новые транспортно-логистические коридоры и работаем над тем, чтобы обеспечить необходимым финансированием компенсацию затрат на транспортировку», – сказал Чекушов, добавив, что эта мера поддержки через Российский экспортный центр действует с 2017 года и остается востребованной.

Второй по популярности запрос экспортеров – сертификация продукции и ее продвижение на внешних рынках.

«Нам нужно искать решения по аккредитации сертификационных органов в странах-партнерах, чтобы наши экспортеры могли получать доступ на ключевые внешние рынки», – сказал Чекушов.

В третьих, экспортеры заинтересованы в презентации своей продукции за рубежом.

«Наших экспортеров очень интересует возможность продвижения своей продукции на внешних рынках», – сказал Чекушов.

Перед сессией на конференции «Сделано в России» с Вероникой Никишиной встретился Раис Татарстана Рустам Минниханов Фото: rais.tatarstan.ru

Со следующей недели в Татарстане заработает представительство Российского экспортного центра

Перед сессией на конференции «Сделано в России» с Вероникой Никишиной встретился Раис Татарстана Рустам Минниханов.

«По итогам 2025 года общий объем экспорта Татарстана составил $10,56 млрд. Важную роль в достижении данных результатов играют инструменты поддержки Российского экспортного центра», – цитирует Минниханова пресс-служба Раиса РТ.

На встрече стало известно, что Российский экспортный центр открыл представительство в Казани.

Гендиректор Российского экспортного центра анонсировала, что Российский экспортный центр открыл представительство в Казани Фото: rais.tatarstan.ru

«Это долгожданное событие, к которому мы с вами готовились», – сказала Никишина.

Руководителем казанского представительства назначена Светлана Боброва, ранее работавшая в Гарантийном фонде РТ.

Общаясь с журналистами на конференции «Сделано в России», гендиректор Российского экспортного центра анонсировала, что представительство скоро заработает.

«Со следующей недели это будет уже официальная работа официального представителя здесь, в регионе. Надеемся, что экспортеры почувствуют эти изменения на практике», – пояснила Никишина.