Коробченко о станкостроении в РФ: «С Китаем конкурировать сложно, там дешевле»

Фото: пресс-служба Минпромторга РТ

Министр промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко высказался об отечественном станкостроении после осмотра выставки глобального форума «ТЕМП» в МВЦ «Казань Экспо».

«С Китаем конкурировать сложно, у них цена гораздо ниже. Потребители станков как нормальные люди хотят покупать там, где дешевле. Мы как государство должны обеспечить разницу между тем, за сколько продает Китай и [за сколько продают] наши производители в виде компенсаций или льгот для наших производителей. В принципе получается. В этом году мы провели конкурс, и многие компании попали под субсидирование оборудования, которое купили у нас», — рассказал министр.

Фото: пресс-служба Минпромторга РТ

Он заявил, что за последние полтора-два года российские станкостроители серьезно продвинулись, появилось оборудование с большим процентом отечественных комплектующих. Свою промышленность надо развивать, но не стоит отворачиваться и от импорта, уверен вице-премьер РТ.

«С импортом надо работать, не говорю, что надо закрыться. У Китая много наработок, которых у нас нет. Мы должны с ними взаимодействовать, как и с Турцией, Индией», — добавил Коробченко.

Фото: пресс-служба Минпромторга РТ

Этим утром в Казани стартовал трехдневный глобальный форум «ТЕМП» — «Технологии металлообработки в промышленности». Значимая часть события — выставка станков, многие из них презентуются в действии. Следующий форум по металлообработке «ТЕМП» запланирован на октябрь 2025 года.