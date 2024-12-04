Следующий форум по металлообработке «ТЕМП» запланирован на октябрь 2025 года

Следующий глобальный форум по металлообработке «ТЕМП» запланирован на 1-3 октября 2025 года. Информация транслируется на экранах в МВЦ «Казань Экспо».

Глобальный форум по металлообработке «ТЕМП» ранее назывался «Машиностроение. Металлообработка. Сварка. Казань». В этом году он проходит с 4 по 6 декабря на территории МВЦ «Казань Экспо». Его частью стала выставка оборудования, многие станки представлен в действии.

«Те 10 тыс. квадратных метров выставочной площади, которые сегодня заполнены выставкой форума «ТЕМП» на «Казань Экспо», могут быть большим началом. Есть несколько крупных форумов по металлобработке в Российской Федерации. Мы сегодня одна из таких площадок. То, что 24 субъекта на форум приехали, это означает, что они тоже заинтересованы в Татарстане. По разным вопросам: кто-то хочет кадры свои готовить у нас, кто-то на наши предприятия свои станки поставить, кто-то наоборот – приобрести, что производим мы», – сказала глава Агентства инвестиционного развития Талия Минуллина после пленарного заседания «ТЕМП».

Накануне глава Агентства инвестиционного развития РТ рассказала, почему «ТЕМП» перестал быть частью российско-китайского форума «РОСТКИ».