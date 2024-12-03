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В 2027 году Татарстан планирует выйти на объемы производства в 2,5 тыс. станков
Татарстан планирует выполнить план по производству 2,5 тыс. станков в 2027 году. Такие цифры озвучил председатель правления Промышленного кластера РТ Сергей Майоров на пресс-конференции в «Татар-информе».
«За этот год появились в Республике Татарстан семь станкостроительных компаний, и они заявили нам о выпуске до конца года 487 единиц станков. На следующий год план 634 единицы. В 2027 году планируется выпуск 2,5 тыс. станков, в 2035 – 4 тыс., в 2035 – 6,5 тысяч», – сказал Майоров.
В Татарстане оцифровано девять проектов в области станкостроения на общую сумму инвестиций 4,4 млрд рублей с обозримой выручкой 16,3 млрд рублей в течение пяти лет и с бюджетным эффектом 3,4 млрд рублей. Об этом также сказал Майоров.
«Эти девять проектов дадут нам прибавку 2062 станка. То есть мы можем сказать, что план 2,5 тыс. станков в 2027 году будет выполнен», – заключил Майоров.
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