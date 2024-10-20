Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Коробченко о саммите БРИКС: Думаю, мы станем сильнее
Предстоящий саммит БРИКС сделает все участвующие в нем страны сильнее и позволит сделать много полезного для их граждан. Об этом заявил журналистам вице-премьер — министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко, сообщает пресс-служба возглавляемого им ведомства.
«Сегодня большое мероприятие в России. Редко в мире бывает, когда 24 главы разных стран собираются в одном месте. И сегодня в Казани проходит такое важное событие», — констатировал Коробченко, который сопровождал Президента Республики Сербской Милорада Додика в ходе осмотра выставки «Сделано в Татарстане».
«Мы очень рады, что Президент Республики Сербской посетил нас. Сегодня показали ему достижения Республики Татарстан, что мы производим, чем гордимся и чем можем быть друг другу полезными», — заметил в связи с этим он.
«На встрече с Раисом республики [Рустамом Миннихановым] мы обговорили, что в ближайшее время у нас должны пройти бизнес-миссии, деловые встречи. Мы должны свои дружеские отношения закрепить экономическими — можем работать по нефти, нефтехимии, в культурной и образовательной сферах. Мы должны быть гораздо ближе», — подчеркнул глава Минпромторга РТ, комментируя возможные пути развития сотрудничества Татарстана и Республики Сербской.
«Думаю, что встреча всех президентов будет плодотворной и мы станем сильнее, сможем сделать гораздо больше доброго, полезного для наших людей», — заключил Олег Коробченко, вновь обратившись к теме саммита БРИКС в целом.
Шестнадцатый по счету саммит БРИКС пройдет в Казани с 22 по 24 октября. Участие в нем подтвердили представители 33 государств. Президент РФ Владимир Путин планирует провести в рамках саммита 17 двусторонних встреч. По словам мэра столицы РТ Ильсура Метшина, в эти дни город примет примерно 20 тыс. гостей.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»