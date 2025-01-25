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Общество 25 января 2025 21:25

Коробченко о миграции: «Это не проблема, а задача, с которой нужно работать»

Коробченко о миграции: «Это не проблема, а задача, с которой нужно работать»
Олег Коробченко
Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Миграция представляет собой не проблему, а задачу, которая требует решения. Об этом заявил в программе «Интервью без галстука» на телеканале «Татарстан 24» министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко.

«Сейчас спад количества трудоспособного населения. Поэтому мигранты нужны, нет ничего страшного в том, что люди приезжают работать, но все рабочие процессы должны быть выстроены, люди должны приезжать подготовленными, со знанием языка, культуры, наших законов», — заметил руководитель Минпромторга РТ.

«Как Рустам Нургалиевич (Раис Татарстана Рустам Минниханов — прим. Т-и) сказал, что работу с мигрантами нужно систематизировать, чтобы имелись все данные о том, что человек въезжает, где он собирается трудоустроиться», — пояснил он.

При этом, по словам Коробченко, «с промышленными мигрантами нет проблем, они приезжают подготовленными, живут в общежитиях, ходят на работу». Иногда таких работников, уточнил он, готовят у них на родине — в Узбекистане и Таджикистане.

«Должна быть выстроена и система возврата нелегалов», — подчеркнул вместе с тем вице-премьер РТ.

Наряду с этим для привлечения кадров в промышленность Коробченко предложил создавать преференции для рабочих, взяв за пример советский опыт.

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#мигранты #трудовые мигранты #Олег Коробченко #интервью без галстука
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