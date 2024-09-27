Рустам Минниханов призвал упорядочить работу с мигрантами

Вместо ограничений, с учетом положительного опыта крупных предприятий Татарстана, следует упорядочить работу с мигрантами и вести ее в комплексе. Об этом заявил Раис республики Рустам Минниханов, обращаясь с посланием Государственному Совету РТ.

«Важнейшая задача – обеспечение предприятий трудовыми ресурсами. Ограничение количества мигрантов может значительно усугубить ситуацию», – сказал Раис РТ.

Минниханов подчеркнул, что наряду с решением жилищных вопросов и организацией обучения мигрантов, нужно обеспечить контроль за соблюдением ими правопорядка, правил пребывания на территории республики, а также условий трудовых договоров.

Раис РТ попросил депутатов Госсовета совместно с депутатами Госдумы подготовить соответствующие законодательные инициативы. Они должны касаться в том числе усиления административной ответственности в сфере обеспечения режима пребывания иностранных граждан или лиц без гражданства на территории России и регламентации деятельности рекрутинговых агентств, от имени которых они трудоустраиваются, а также аннулирования патента иностранному гражданину на трудовую деятельность за нарушение условий трудового договора.