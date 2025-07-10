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Экономика 10 июля 2025 11:10

Коробченко о ключевой ставке: «Если мы ее победим, то всё в стране будет лучше»

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Вице-премьер – министр промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко в интервью «Татар-информу» на екатеринбургской выставке «ИННОПРОМ» рассказал, что из-за высокой ключевой ставки в России некоторые проекты в промышленности пока на паузе. Например, строительство первого в стране завода фосфора, который должен появиться в ОЭЗ «Алабуга».

«Если приобретать оборудование по существующей ключевой ставке, невозможно будет ни с кем конкурировать. Ждем снижения, отрабатываем механизмы», – рассказал он.

На полях ИННОПРОМа прошла коллегия Минпромторга России, где Коробченко выступил с ответным словом, поскольку Татарстан занял первое место в российском рейтинге по эффективности в промполитике.

«Седьмого июля, когда мне дали слово на коллегии Минпромторга России (на вручении награды за лидерство в рейтинге), я сказал, что надо ее, ключевую ставку, победить. Если мы ее победим, то всё у нас в стране будет еще лучше. Сейчас пока много проектов на паузе, потому что они экономически не решаемы», – пояснил министр.

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#иннопром #Олег Коробченко #Минпромторг Татарстана
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