Коробченко назвал основные направления развития энергетики в Татарстане на 2024 год

Основные планы и задачи программы энергоресурсоэффективности Татарстана на 2024 год озвучил министр промышленности и торговли республики Олег Коробченко в рамках энергетического форума в «Казань Экспо».

По его словам, в этом году необходимо обеспечить надежное энергоснабжение потребителей, в том числе во время предстоящих международных мероприятий, модернизировать энергетические мощности генерирующих компаний и оптимизировать загрузки объектов электросетевого хозяйства.

«И наша главная задача — выстроить единую государственную политику развития энергосистемы республики, в которой будут учтены интересы промышленных предприятий, строительного комплекса и населения», — добавил Коробченко.

Татарстанский международный форум по энергетике и энергоресурсоэффективности (ТЭФ-2024) будет проходить с 3 по 5 апреля – сегодня Рустам Минниханов принял участие в церемонии открытия. Как ранее сообщал замминистра промышленности и торговли РТ Марат Минибаев, участие в событии подтвердили представители 16 регионов России, а также Беларуси, Кыргызстана и Казахстана. В рамках форума пройдут круглые столы с участием энергокомпаний и вузов по вопросам обеспечения энергетической эффективности, развития топливно-энергетического комплекса, низкоуглеродной энергетики, альтернативных видов топлива, цифровизации в энергетическом комплексе.