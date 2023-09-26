Коробченко: Мы найдем с китайскими партнерами взаимовыгодные направления сотрудничества

Делегация из Татарстана принимает участие в Международной выставке нефтяных и нефтехимических технологий и оборудования в китайском Дуньине. В числе участников от республики – Татнефть, Таграс, Шешмаойл и другие компании республики. Выставка проходит с 26 по 28 сентября.

Заместитель Премьер-министра – глава Минпромторга РТ Олег Коробченко, который также находится с рабочим визитом на выставке, отметил, что Дунъин – главный промышленный город Китая по производству нефтяного оборудования и химической промышленности. «И в этом у нас много общего. Нефтегазохимический комплекс – один из ключевых в экономике Татарстана. Он приносит треть валового регионального продукта. Думаю, мы найдем с китайскими партнерами взаимовыгодные направления сотрудничества», – отметил Коробченко.

Как сообщает пресс-служба Минпромторга РТ, сегодня в рамках рабочего визита запланирована встреча с руководством города и участие в конференции по обмену опытом в промышленности между Дунъином и Татарстаном.

Видео: телеграм-канал Минпромторга РТ

Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов презентовал экономический потенциал Татарстана на выставке «Иннопром. Казахстан» в Астане. Подробнее читайте в материале агентства Рандеву с Токаевым и гигантский беспилотник для казахов: зачем Минниханов ездил в Астану.

В рамках рабочей поездки в Астану министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко на встрече с министром промышленности и строительства Казахстана Канатом Шарлапаевым и представителями крупных промышленных компаний страны отметил, что товарооборот Татарстана с Казахстаном неуклонно растет. «Есть предпосылки нарастить его в этом году до одного миллиарда долларов», – отметил Коробченко.