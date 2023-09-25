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Коробченко о торговле с Казахстаном: Движемся к 1 млрд долларов
В рамках рабочей поездки в Астану министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко встретился с министром промышленности и строительства Республики Казахстан Канатом Шарлапаевым и представителями крупных промышленных компаний дружественной страны.
«Казахстан – один из ведущих зарубежных партнеров Татарстана. За 2022 год наш товарооборот вырос более чем на 20% и составил 758 млн долларов. Есть предпосылки нарастить его в этом году до 1 млрд. Движемся к этому показателю, – отметил Коробченко.
Одной из важных точек соприкосновения экономик республик министр назвал сотрудничество в сфере инжиниринга нефтегазовой, транспортной, сельскохозяйственной, энергетической и других отраслей.
Подробнее о визите татарстанской делегации во главе с Раисом РТ Рустамом Миннихановым в Астану можно узнать в материале «Татар-информа».
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