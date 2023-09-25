Рандеву с Токаевым и гигантский беспилотник для казахов: зачем Минниханов ездил в Астану

На выставке общей площадью свыше 12 тыс. квадратных метров Татарстан представил стенд и информацией о промышленном и инновационном потенциале региона

Фото: rais.tatarstan.ru

Беспилотный самосвал, «Атом» и макет вертолета

На выставке общей площадью свыше 12 тыс. квадратных метров Татарстан представил стенд и информацией о промышленном и инновационном потенциале региона. Свою продукцию презентовали 38 крупных и средних промышленных предприятиях республики, а также вузы и общественные организациях, которые активно сотрудничают с Казахстаном.

Раис РТ Рустам Минниханов презентовал экономический потенциал республики главам правительств четырех стран: Казахстана – Алихану Смаилову, России – Михаилу Мишустину, Белоруссии – Роману Головченко и Кыргызстана – Акылбеку Жапарову.

Одним из крупнейших проектов на стенде Татарстана стал прототип гигантского беспилотного карьерного самосвала «Юпитер-30», который разработал КАМАЗ. Как заявил гендиректор компании Сергей Когогин, проект перейдет в практическую плоскость уже в следующем году. Грузоподъемность машины составит 27 тонн. Ее планируют задействовать для добычи полезных ископаемых по «безлюдной технологии».

Одним из крупнейших проектов на стенде Татарстана стал прототип гигантского беспилотного карьерного самосвала «Юпитер-30» Фото: rais.tatarstan.ru

Помимо этого, Когогин презентовал проект электрокара «АТОМ», в который он вложил собственные средства. Напомним, что первые электрокары должны появиться в автосалонах уже во второй половине 2025 года.

Компания «Татнефть» в свою очередь рассказала о ходе строительства завода по производству автомобильных шин в Казахстане KamaTyresKz. Как отметил Раис Татарстана Рустам Минниханов, объект начнет работу в 2024 году.

Помимо этого, на стенде расположились станки, запчасти энергооборудования, полимеры, удобрения, пружинные изделия, нефтехимическая продукция, автокомпоненты, а также интерактивное оборудование и макет вертолета.

Михаил Мишустин: «Укрепление технологического суверенитета сегодня становится одним из значимых векторов совместной работы на евразийском пространстве» Фото: rais.tatarstan.ru

Мишустин призвал объединить ресурсы ЕАЭС ради устойчивости к внешним факторам

После осмотра выставки участники отправились на пленарную сессию. В этом году ее посвятили промышленным стратегиям нового времени. Михаил Мишустин призвал станы Евразийского экономического союза объединить ресурсы и компетенции, чтобы обеспечить устойчивость производственных комплексов к внешним факторам.

«Укрепление технологического суверенитета сегодня становится одним из значимых векторов совместной работы на евразийском пространстве. Очень важно объединить ресурсы и компетенции, чтобы обеспечить устойчивость производственных комплексов к внешним факторам. Защитить экономику и граждан наших стран в условиях возросшей турбулентности в мире и возрастающей конкуренции», – сказал он.

Мишустин отметил, что товарооборот с Казахстаном в прошлом году достиг почти 2 трлн рублей и продолжает расти в этом году. За первые семь месяцев товарооборот увеличился на 10% и превысил 1,5 трлн рублей.

«Безусловно, следует вводить и различные нефинансовые инструменты. В том числе удобные цифровые решения, которые способны серьезно облегчить бизнесу налаживание партнерских связей», – добавил Премьер-министр РФ.

Рустам Минниханов: «Сегодня Казахстан один из ведущих зарубежных партнеров Татарстана» Фото: rais.tatarstan.ru

«Думаю, в этом году товарооборот с Казахстаном достигнет миллиарда долларов»

Рустам Минниханов в свою очередь более детально рассказал о достигнутых успехах в сотрудничестве конкретно Татарстана с Казахстаном, а также озвучил планы дальнейшего взаимодействия.

«Истоки сотрудничества татар и казахов уходят корнями в глубь веков. Нас сближает общее происхождение, единая религия, близость языков и культур. Сегодня Казахстан – один из ведущих зарубежных партнеров Татарстана», – заявил Раис РТ.

По его словам, товарооборот между республиками по итогам прошлого года вырос на 20% по сравнению с 2021 годом. За первое полугодие текущего года взаимная торговля показывает рост еще более чем на 40% и достигла 437 млн долларов. «Я думаю, будет около миллиарда долларов по итогам года», – добавил Раис Татарстана.

Татарстанские компании активно работают в Казахстане. Например, это исторически наибольший экспортный рынок для КАМАЗа Фото: rais.tatarstan.ru

«Казахстан всегда открыт»

Татарстанские компании активно работают в Казахстане. Например, это исторически наибольший экспортный рынок для КАМАЗа. У предприятия здесь есть сборочное производство, компания развивает в республике дилерскую сеть, создает автоцентры и занимается подготовкой кадров. «Есть крупные компании, но наша задача привлечь сюда средний и малый бизнес», – отметил Минниханов.

Перспективными направлениями сотрудничества с Казахстаном он назвал энергетику. Татарстан готов делиться опытом по созданию индустриальных парков.

«Казахстан всегда открыт, и мы очень благодарны за возможность работать в этой стране», – заключил Минниханов.

Раис РТ поблагодарил главу Казахстана за личное внимание к развитию татарстанско-казахстанского сотрудничества Фото: rais.tatarstan.ru

Минниханов пригласил Касым-Жомарта Токаева в Татарстан

Так же сегодня в Астане прошла встреча Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова с Президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым.

Раис РТ поблагодарил главу Казахстана за личное внимание к развитию татарстано-казахстанского сотрудничества. Стороны во время беседы обсудили ход реализации совместных проектов и обменялись мнениями по вопросам перспектив развития торгово-экономического и культурного сотрудничества: «Возможностей для сотрудничества у нас много, в первую очередь в области экономики. Несмотря на ежегодный рост, мы пока не используем их в полной мере. Данному процессу следует придать динамику и усилить взаимодействие в сфере», – считает Рустам Минниханов.

Кроме торгово-экономического сотрудничества он подчеркнул важность развития взаимодействия в области культуры, науки, образования, туризма и спорта: «В татарстанских вузах обучается более 1,2 тыс. студентов из Казахстана. В республике активно работает Национально-культурная автономия казахов Татарстана. Особую благодарность вам хочу выразить за поддержку татарской общины из более 200 тысяч человек, проживающей на территории Казахстана», – отметил Раис Республики Татарстан.

В завершение встречи Рустам Минниханов рассказал об экономическом форуме KazanForum, о новом международном проекте на стыке спорта, науки и технологий «Игры Будущего», о ходе подготовки к саммиту глав государств БРИКС и БРИКС+ и о других масштабных событиях, которые планируются в Республике Татарстан в 2024 году, выразил уверенность, что Казахстан также в будущем будет представлен на этих мероприятиях на высоком уровне, и пригласил Касым-Жомарта Токаева в очередной раз посетить Татарстан в рамках визита в Российскую Федерацию.