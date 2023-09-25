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Рандеву с Токаевым и гигантский беспилотник для казахов: зачем Минниханов ездил в Астану
КАМАЗ привез на выставку «Иннопром. Казахстан» в Астану самосвал-гигант, гендиректор Сергей Когогин приехал и с частным проектом – электромобилем «Атом». «Татнефть» подтвердила о планах запустить производство шин в Казахстане. С чем приехал Татарстан на форум и что Минниханов обсудил с Касым-Жомартом Токаевым – в репортаже «Татар-информа».
Беспилотный самосвал, «Атом» и макет вертолета
На выставке общей площадью свыше 12 тыс. квадратных метров Татарстан представил стенд и информацией о промышленном и инновационном потенциале региона. Свою продукцию презентовали 38 крупных и средних промышленных предприятиях республики, а также вузы и общественные организациях, которые активно сотрудничают с Казахстаном.
Раис РТ Рустам Минниханов презентовал экономический потенциал республики главам правительств четырех стран: Казахстана – Алихану Смаилову, России – Михаилу Мишустину, Белоруссии – Роману Головченко и Кыргызстана – Акылбеку Жапарову.
Одним из крупнейших проектов на стенде Татарстана стал прототип гигантского беспилотного карьерного самосвала «Юпитер-30», который разработал КАМАЗ. Как заявил гендиректор компании Сергей Когогин, проект перейдет в практическую плоскость уже в следующем году. Грузоподъемность машины составит 27 тонн. Ее планируют задействовать для добычи полезных ископаемых по «безлюдной технологии».
Помимо этого, Когогин презентовал проект электрокара «АТОМ», в который он вложил собственные средства. Напомним, что первые электрокары должны появиться в автосалонах уже во второй половине 2025 года.
Компания «Татнефть» в свою очередь рассказала о ходе строительства завода по производству автомобильных шин в Казахстане KamaTyresKz. Как отметил Раис Татарстана Рустам Минниханов, объект начнет работу в 2024 году.
Помимо этого, на стенде расположились станки, запчасти энергооборудования, полимеры, удобрения, пружинные изделия, нефтехимическая продукция, автокомпоненты, а также интерактивное оборудование и макет вертолета.
Мишустин призвал объединить ресурсы ЕАЭС ради устойчивости к внешним факторам
После осмотра выставки участники отправились на пленарную сессию. В этом году ее посвятили промышленным стратегиям нового времени. Михаил Мишустин призвал станы Евразийского экономического союза объединить ресурсы и компетенции, чтобы обеспечить устойчивость производственных комплексов к внешним факторам.
«Укрепление технологического суверенитета сегодня становится одним из значимых векторов совместной работы на евразийском пространстве. Очень важно объединить ресурсы и компетенции, чтобы обеспечить устойчивость производственных комплексов к внешним факторам. Защитить экономику и граждан наших стран в условиях возросшей турбулентности в мире и возрастающей конкуренции», – сказал он.
Мишустин отметил, что товарооборот с Казахстаном в прошлом году достиг почти 2 трлн рублей и продолжает расти в этом году. За первые семь месяцев товарооборот увеличился на 10% и превысил 1,5 трлн рублей.
«Безусловно, следует вводить и различные нефинансовые инструменты. В том числе удобные цифровые решения, которые способны серьезно облегчить бизнесу налаживание партнерских связей», – добавил Премьер-министр РФ.
«Думаю, в этом году товарооборот с Казахстаном достигнет миллиарда долларов»
Рустам Минниханов в свою очередь более детально рассказал о достигнутых успехах в сотрудничестве конкретно Татарстана с Казахстаном, а также озвучил планы дальнейшего взаимодействия.
«Истоки сотрудничества татар и казахов уходят корнями в глубь веков. Нас сближает общее происхождение, единая религия, близость языков и культур. Сегодня Казахстан – один из ведущих зарубежных партнеров Татарстана», – заявил Раис РТ.
По его словам, товарооборот между республиками по итогам прошлого года вырос на 20% по сравнению с 2021 годом. За первое полугодие текущего года взаимная торговля показывает рост еще более чем на 40% и достигла 437 млн долларов. «Я думаю, будет около миллиарда долларов по итогам года», – добавил Раис Татарстана.
«Казахстан всегда открыт»
Татарстанские компании активно работают в Казахстане. Например, это исторически наибольший экспортный рынок для КАМАЗа. У предприятия здесь есть сборочное производство, компания развивает в республике дилерскую сеть, создает автоцентры и занимается подготовкой кадров. «Есть крупные компании, но наша задача привлечь сюда средний и малый бизнес», – отметил Минниханов.
Перспективными направлениями сотрудничества с Казахстаном он назвал энергетику. Татарстан готов делиться опытом по созданию индустриальных парков.
«Казахстан всегда открыт, и мы очень благодарны за возможность работать в этой стране», – заключил Минниханов.
Минниханов пригласил Касым-Жомарта Токаева в Татарстан
Так же сегодня в Астане прошла встреча Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова с Президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым.
Раис РТ поблагодарил главу Казахстана за личное внимание к развитию татарстано-казахстанского сотрудничества. Стороны во время беседы обсудили ход реализации совместных проектов и обменялись мнениями по вопросам перспектив развития торгово-экономического и культурного сотрудничества: «Возможностей для сотрудничества у нас много, в первую очередь в области экономики. Несмотря на ежегодный рост, мы пока не используем их в полной мере. Данному процессу следует придать динамику и усилить взаимодействие в сфере», – считает Рустам Минниханов.
Кроме торгово-экономического сотрудничества он подчеркнул важность развития взаимодействия в области культуры, науки, образования, туризма и спорта: «В татарстанских вузах обучается более 1,2 тыс. студентов из Казахстана. В республике активно работает Национально-культурная автономия казахов Татарстана. Особую благодарность вам хочу выразить за поддержку татарской общины из более 200 тысяч человек, проживающей на территории Казахстана», – отметил Раис Республики Татарстан.
В завершение встречи Рустам Минниханов рассказал об экономическом форуме KazanForum, о новом международном проекте на стыке спорта, науки и технологий «Игры Будущего», о ходе подготовки к саммиту глав государств БРИКС и БРИКС+ и о других масштабных событиях, которые планируются в Республике Татарстан в 2024 году, выразил уверенность, что Казахстан также в будущем будет представлен на этих мероприятиях на высоком уровне, и пригласил Касым-Жомарта Токаева в очередной раз посетить Татарстан в рамках визита в Российскую Федерацию.
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