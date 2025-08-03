«Кормить домового и приносить деньги жабе – глупо и опасно»: батюшка об оберегах в доме

Почему православному человеку нельзя иметь в своей библиотеке сонник? Чем опасно задабривание домового и почему денежная жаба не принесет вам денег? Какие иконы должны быть в доме и где они должны располагаться? На эти и другие вопросы «Татар-информа» ответил иерей Александр Ермолин.





«Недостойно, когда в доме православного человека хранятся разные суеверные вещи, будь то домовой, подковка, денежная жаба, обереги и так далее»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Татар-информ» продолжает цикл видеоподкастов «Кофе с батюшкой» и «Батюшка против» на православные темы. В прошлом выпуске мы рассказывали о том, что такое апокалипсис. Сегодня руководитель миссионерского отдела Казанской епархии Александр Ермолин в подкасте «Батюшка против» рассказывает о том, чего не должно быть в доме у православного человека.

«Домовой – это бесенок, нечистый дух, который никого ни от чего не защищает»

– Я, как православный священник, категорически против, когда христиане приносят в дом вещи, которых там быть не должно. Недостойно, когда в доме православного человека хранятся разные суеверные вещи, будь то домовой, подковка, денежная жаба, обереги и так далее.

Почему Православная церковь против этого всего? Мы верим в то, что Бог настолько любит людей, что ради нас и нашего ради спасения он пришел в этот мир, проповедовал, был распят, воскрес и даровал нам свободу от греха. И Господь дает нам эту свободу. И вдруг человек говорит, что пренебрегает этим даром – своей свободой. Вспомним великого русского классика, который говорил, что дар свободы – это самый страшный дар, который Господь дал человеку.

И когда человек верит в гороскопы, оккультные вещи, суеверия и то, что красная нить, повязанная на руке, поможет ему, – это все лишает его свободы. Вместо того, чтобы работать, он бросает монетку на удачу или, забыв дома, например, лекарство, не вернется домой, веря, что это плохая примета, и будет весь день страдать – примеров масса. Так человек лишает себя свободы, дарованной Богом, и становится рабом нечистой силы.

Современный мир массово предлагает нам самые странные вещи. На телеканалах стали очень популярны программы и фильмы об экстрасенсах, мистике и колдовстве. Нам навязали мысль о том, что дома должен быть домовой – небольшая игрушка, которую мы вешаем где-то на стене в качестве оберега. Но не все знают, что домовой – это бесенок. Это нечистый дух, который ни в коей мере никого ни от чего не защищает, не оберегает. Он является падшим духом, но люди забирают его в дом на удачу, самые продвинутые даже подкармливают его. Вроде бы на дворе XXI век, но люди оставляют домовому молочко и конфетки. Кто-то даже знает, что домовой любит кушать больше всего. Это совершенно недостойно для православного человека.

Александр Ермолин: «В доме не должно быть массы всевозможных эзотерических вещей. Например, денежной жабы» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Люди верят, что достаток будет, если кидать деньги жабе»

Конечно, в доме не должно быть массы всевозможных эзотерических вещей. Например, денежной жабы. Ее, как правило, приобретают для привлечения удачи и денег – это элемент восточной культуры. Перед статуэткой жабы кладут коврик, на который нужно кидать монетки. Люди искренне верят, что не от усердной работы, не от знаний и умений, а именно от того, что ты кидаешь денежки жабе, у тебя будет достаток. Если серьезно разобрать, получается, что это жертва идолу. У первых христиан был выбор – принести какую-то символическую жертву, например бросить монетку какому-то языческому псевдобожеству, либо умереть. И они всегда выбирали смерть.

Когда я прихожу освящать квартиры, я всегда прошу людей выкинуть домового, подкову, которая тоже является элементом язычества, выкинуть денежную жабу. Кому-то это кажется смешным, но с точки зрения церковных канонов наличие таких вещей в доме является идолопоклонством, то есть серьезным грехом, в котором нужно каяться.

Часто мы встречаем в домах людей чертополох. Я всегда спрашиваю, для чего он, мне отвечают: «Батюшка, это чтобы нечистая сила не вошла в дом». По этой версии получается, что нечистая сила настолько слаба, что боится веточки растения. То есть она боится не поста, не участия в церковных таинствах, не церковной жизни, не святой воды, не креста, а именно чертополоха.

В доме христианина не должно быть эзотерической литературы – всевозможных сонников, предсказаний и в целом литературы, которая носит безбожный характер Фото: © Рамиль Ситдиков / РИА Новости

«В доме христианина не должно быть эзотерической литературы – всевозможных сонников, предсказаний»

В доме христианина не должно быть эзотерической литературы – всевозможных сонников, предсказаний и в целом литературы, которая носит безбожный характер. Православный человек должен быть образованным, культурным. Сам я читаю труды атеистов, чтобы понимать, как они мыслят, чтобы достойно вступать в полемику, но если вы православный человек и вам не нужно это для какой-либо деятельности, то такую литературу читать не нужно.

Часто люди приносят в дом растения, которые якобы притягивают деньги. Они кладут на дно горшка монетку, холят и лелеют это растение, но я уверен, что деньги в доме появляются от активной работы, от того, что человек повышает свой профессионализм, и так далее. Тут вспоминается герой известной сказки, которому сказали, если он закопает монетки на поле дураков, то вырастет денежное дерево. Финал этой сказки все знают, поэтому давайте лучше будем трудиться, и тогда Господь пошлет нам материальные блага.

Бывает, что родственники или друзья по своему незнанию дарят на новоселье домового или подковку. Тут не нужно стесняться и открыто сказать, что вам это не нужно. Не надо думать, что человек на вас обидится. Человек должен адекватно и с уважением относиться к вере другого человека. Кстати, можно за чашкой чая или кофе показать своим близким этот наш выпуск, чтобы они поняли, почему таких предметов не должно быть в доме.

Крест над входом в дом вешается, когда квартиру освящают. Священник вешает крестики и помазывает их специальным освященным маслом – елеем Фото: © «Татар-информ»

«Если вы повесили крестик над дверью, это не значит, что ничто плохое в ваши двери не войдет»

А что должно быть в доме у православного человека? Дома у него должен быть молитвенный уголок и домашний иконостас. Здесь тоже есть много самых разных представлений и суеверий. Давайте попробуем разобраться.

Крест над входом в дом вешается, когда квартиру освящают. В этом случае изображение креста вешают на все четыре стороны света в доме. Священник вешает крестики и помазывает их специальным освященным маслом – елеем. Опять же, нужно понимать, что это не оберег. Если вы повесили крестик над дверью, это не значит, что ничто плохое в ваши двери не войдет, – это суеверия. Наличие этих крестиков значит, что мы освятили квартиру и мы этого не стесняемся, а наоборот, показываем всем, кто приходит к нам в гости, что мы освятили квартиру и являемся православными.

Для чего дома нужен иконостас? Мы – православные люди, и мы молимся. Что такое икона? Мы поклоняемся не доске и краске, не мастерству художника, мы поклоняемся Богу и святым, которые изображены на иконах. Как учил нас Седьмой Вселенский собор, мы от образа обращаемся к первообразу.

«Я глубоко убежден, что в иконостасе должны быть иконы тех святых, перед которыми мы молимся» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«В иконостасе должны быть иконы тех святых, перед которыми мы молимся»

Какие иконы должны быть дома у каждого православного человека? По этому поводу порой эзотерики дают самые сумасшедшие советы. Я глубоко убежден, что в иконостасе должны быть иконы тех святых, перед которыми мы молимся. Обязательно центром всего этого должно быть распятие и икона Спасителя, потому что наша Церковь христоцентрична – Христос приходит в мир ради людей и ради их спасения. В иконостасе может быть икона Божией Матери, потому что она молится о нас и о нашем спасении. Там могут быть иконы покровителей членов семьи, например святого Александра Невского, и так далее.

То есть должны быть те иконы, перед которыми мы будем молиться. Не бывает икон на удачу, как оберег или на все случаи жизни. Допустим, есть икона «Семистрельная», на которой изображено, как Богородица держит семь стрел и одна из них уходит вниз. Суеверные считают, что эта стрела является своего рода небесным громоотводом и якобы вся негативная энергетика уйдет из вашего дома. Так это не работает. Периодически я листаю разные эзотерические сайты, чтобы понимать, что говорят наши оппоненты. Они порой дают страшные вредные советы.

«Часто мы видели такую ситуацию: человек приходит в церковную лавку и, читая заметку в телефоне, произносит название определенной иконы» Фото: © «Татар-информ»

«Несколько лет назад возникла странная мода – подбор иконы по знаку зодиака»

Несколько лет назад возникла странная мода – подбор иконы по знаку зодиака. Это, опять же, были советы эзотериков. Часто мы видели такую ситуацию: человек приходит в церковную лавку и, читая заметку в телефоне, произносит название определенной иконы. Как правило, он называет именно какую-то редкую икону. Лавочница, понимая, что ситуация не совсем стандартная, спрашивает, почему именно эта икона нужна, и человек отвечает, что она ему подходит по дате рождения. Эта глобальная ошибка, и попытка эзотериков подстроиться под православие потерпела неудачу. Я очень рад, что благодаря церковной просветительской деятельности эта практика ушла в сторону и сейчас встречается очень редко.

Домашний иконостас должен находиться в том месте, где человеку удобно молиться. Есть благочестивая традиция ставить иконы на восточной стороне, так же, как храм обращен на восток, в сторону рая, соответственно, и дома размещать иконы нужно на восток. Но тут очень важно быть адекватным человеком. Если восточная часть вашего дома совершенно неудобна для молитвы, если там стоит какая-нибудь кладовка, то нужно разместить иконную полочку в другом, удобном месте. Это должно быть видное, заметное место и место, к которому относятся с неким благоговением. Я, например, не понимаю, когда иконы стоят там, где что-то жарится, брызгает масло. Икона так испортится, и от расположения иконы там никакого толка не будет.

Напоследок вспоминаются прекрасные слова апостола Иоанна Богослова: «Дети, храните себя от идолов».

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Свои вопросы на тему православия оставляйте в окне под текстом – отец Александр даст на них подробные ответы в следующих выпусках видеоподкастов «Кофе с батюшкой» или «Батюшка против» на сайте «Татар-информа».

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