«Апокалипсис – это момент встречи с Богом»: батюшка о конце света в фильмах и Библии
Супергерой не спасет: что не так с представлениями об апокалипсисе
Что такое апокалипсис с точки зрения православия, в очередном выпуске «Кофе с батюшкой» объяснил казанский священник Александр Ермолин. Он рассказал, будет ли известна дата прекращения нашего мира, сможет ли человечество выжить, о втором пришествии Христа, всадниках апокалипсиса и почему человек должен помнить о смерти.
«Татар-информ» продолжает цикл видеоподкастов «Кофе с батюшкой» и «Батюшка против» на православные темы. В прошлом выпуске мы рассказывали о Дне Ивана Купалы. Сегодня руководитель миссионерского отдела Казанской епархии Александр Ермолин в подкасте «Кофе с батюшкой» рассказывает о том, что такое апокалипсис.
Апокалипсис – это рассказ о событиях конца нашей истории
Наверное, каждый человек знает слово «апокалипсис». Оно особенно культивируется в наше время. Но не все знают, что этот термин обозначает и что на самом деле слово имеет абсолютно христианское происхождение. Понимание апокалипсиса большинством светских людей далеко от того, как понимают его христиане.
Последняя книга Нового Завета называется Апокалипсис, или по-другому – «Откровение Иоанна Богослова», и содержит в себе рассказ о событиях конца нашей истории. В книге рассказывается о том, как наш мир будет погибать, как в нем появится Антихрист, и о жертвах всех этих событий. В этой же книге рассказывается о Небесном Иерусалиме, о городе, в котором Бог будет находиться со своими избранными святыми. Там даже не будет храма, потому что Бог всегда будет находиться в центре этого города и все люди будут находиться в постоянном общении с ним. То есть человек вновь вернется в рай.
Так получилось, что благодаря массовой культуре, разным фильмам мы воспринимаем апокалипсис как некий конец нашего бытия. Проблема в том, что в сюжете этих кинокартин часто показывают, как какой-нибудь супергерой летит в космос и уничтожает метеорит, который угрожает нашей планете, и спасает мир от конца света. Поэтому понимание апокалипсиса часто в сознании людей имеет абсолютно не христианские корни.
«К сожалению, современный человек отрицает саму идею смерти»
Мы понимаем, что наш мир не вечен. Но когда людям говоришь о смерти, о конечности нашего бытия, они спрашивают: «Батюшка, ну почему вы такой депрессивный? Давайте поговорим о чем-нибудь хорошем!» К сожалению, современный человек отрицает саму идею смерти. Он видит, что другие люди умирают, что есть болезни, какие-то проблемы, но думает, что его это не коснется. Как часто современный человек думает о своей смерти? В этом нет никакого пессимизма. Для православного человека апокалипсис – это момент встречи с Богом. Да, наш земной мир прекратит свое бытие, но вместе с тем грядет Господь Иисус Христос, грядет на свое второе пришествие.
Если первое пришествие было пришествием для проповеди, когда Господь дал нам Новый Завет, основал нашу Церковь, дал нам таинства и так далее, то второе пришествие наступит для Страшного суда, для конца нашей истории. Потому что всё, что нужно человеку, уже было дано, абсолютно всё: есть Церковь, таинства, Священное Писание, и мы знаем, что Царство Божие будет пребывать до конца века, и мы знаем, что Таинство Причащения будет совершаться всегда. Скорее всего, в последние года истории это будет совершаться подпольно, в каких-то катакомбах, но тем не менее это таинство будет совершаться всегда. И Церковь тоже будет всегда – возможно, будут гонения, притеснения, но тем не менее врата адовы не одолеют ее. Это слова самого Христа. Он говорил об этом апостолам. Для православного человека апокалипсис не является чем-то ужасным. Как бы эти слова ни прозвучали. Для православного это окончание земной истории и вместе с тем встреча с Богом, к которой каждый человек должен быть готов – он должен помнить о своей смерти, о своей конечности и о последнем измерении своего бытия.
Увидев страшные события апокалипсиса, человек верующий увидит в этом момент встречи с Богом
Напомню последние слова Священного Писания: «Ей, гряди, Господи». Получается, что, прочитав Апокалипсис и увидев все эти страшные вещи, увидев, как все это будет страшно и ужасно, как Господь будет прекращать наш мир, как будут погибать люди, человек верующий увидит в этом момент встречи с Богом. Православный все дни своей жизни готовится к встрече с Богом, чтобы достойно предстать перед ним на втором и страшном пришествии.
Поэтому, дорогие друзья, давайте не будем видеть в апокалипсисе что-то ужасное, давайте помнить о нашей конечности и помнить важный принцип: нужно жить таким образом, чтобы в любой момент дать ответ Богу за каждый день своей земной жизни.
«Мы пережили уже много таких «концов света» по календарю майя и многим другим календарям»
Господь по своему милосердию не открывает нам ни дату конца нашей жизни, ни дату конца нашего мира. Потому что реакция людей может быть самая разная: кто-то начинает задумываться о Боге, а кто-то решается удариться во все тяжкие и старается максимально нагрешить напоследок.
В Священном Писании рассказывается о том, как апостолы спрашивают у Христа о дате кончины мира. Он отвечает им, что об этом никто не знает, даже ангелы небесные, – известно это только Отцу Небесному.
В нашей истории было очень много разных примеров. Можно вспомнить того же Нострадамуса и известную болгарскую провидицу, которые называли даты конца света. Мы пережили уже много таких «концов света» по календарю майя и многим другим календарям. Мы не должны верить во все эти предсказания, потому что в Священном Писании указано, что об этой дате никто не знает, кроме самого Господа.
«Книга Апокалипсис содержит очень много указаний на признаки приближающегося конца света»
Господь по своему милосердию откладывает это событие и хочет, чтобы максимальное количество человек спаслось, обрело истину и воспользовалось правом свободного выбора и вошло в Царствие Божие.
Книга Апокалипсис содержит очень много указаний на признаки приближающегося конца света, но вместе с тем не содержит ни одного намека на его дату.
Всем известны четыре всадника апокалипсиса: Чума, Война, Голод и Смерть. Вместе с тем важно понимать, что все эти события уже неоднократно происходили в человеческой истории, но Господь по своему милосердию откладывает этот момент.
Совершенно очевидно, что конец света не будет чем-то незаметным, это будет великое событие, такое же, как второе пришествие Господа в мир. Очень важно то, как человек будет воспринимать это событие. К сожалению, часто человек не меняет своего отношения к жизни даже во время каких-то серьезных трагедий, природных катастроф или войн. Он продолжает вести привычный образ жизни, не задумываясь о вечном. Но конец света не позволит ему остаться равнодушным. Здесь остается вопрос о том, каким он предстанет перед Господом в час Страшного суда.
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Свои вопросы на тему православия оставляйте в окне под текстом – отец Александр даст на них подробные ответы в следующих выпусках видеоподкастов «Кофе с батюшкой» или «Батюшка против» на сайте «Татар-информа».
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