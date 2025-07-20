«Апокалипсис – это момент встречи с Богом»: батюшка о конце света в фильмах и Библии

Что такое апокалипсис с точки зрения православия, в очередном выпуске «Кофе с батюшкой» объяснил казанский священник Александр Ермолин. Он рассказал, будет ли известна дата прекращения нашего мира, сможет ли человечество выжить, о втором пришествии Христа, всадниках апокалипсиса и почему человек должен помнить о смерти.





Александр Ермолин рассказал о втором пришествии Христа, всадниках апокалипсиса и почему человек должен помнить о смерти

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Татар-информ» продолжает цикл видеоподкастов «Кофе с батюшкой» и «Батюшка против» на православные темы. В прошлом выпуске мы рассказывали о Дне Ивана Купалы. Сегодня руководитель миссионерского отдела Казанской епархии Александр Ермолин в подкасте «Кофе с батюшкой» рассказывает о том, что такое апокалипсис.

Апокалипсис – это рассказ о событиях конца нашей истории

Наверное, каждый человек знает слово «апокалипсис». Оно особенно культивируется в наше время. Но не все знают, что этот термин обозначает и что на самом деле слово имеет абсолютно христианское происхождение. Понимание апокалипсиса большинством светских людей далеко от того, как понимают его христиане.

Последняя книга Нового Завета называется Апокалипсис, или по-другому – «Откровение Иоанна Богослова», и содержит в себе рассказ о событиях конца нашей истории. В книге рассказывается о том, как наш мир будет погибать, как в нем появится Антихрист, и о жертвах всех этих событий. В этой же книге рассказывается о Небесном Иерусалиме, о городе, в котором Бог будет находиться со своими избранными святыми. Там даже не будет храма, потому что Бог всегда будет находиться в центре этого города и все люди будут находиться в постоянном общении с ним. То есть человек вновь вернется в рай.

Так получилось, что благодаря массовой культуре, разным фильмам мы воспринимаем апокалипсис как некий конец нашего бытия. Проблема в том, что в сюжете этих кинокартин часто показывают, как какой-нибудь супергерой летит в космос и уничтожает метеорит, который угрожает нашей планете, и спасает мир от конца света. Поэтому понимание апокалипсиса часто в сознании людей имеет абсолютно не христианские корни.

«Для православного это окончание земной истории и вместе с тем встреча с Богом, к которой каждый человек должен быть готов» Фото: © «Татар-информ»

«К сожалению, современный человек отрицает саму идею смерти»

Мы понимаем, что наш мир не вечен. Но когда людям говоришь о смерти, о конечности нашего бытия, они спрашивают: «Батюшка, ну почему вы такой депрессивный? Давайте поговорим о чем-нибудь хорошем!» К сожалению, современный человек отрицает саму идею смерти. Он видит, что другие люди умирают, что есть болезни, какие-то проблемы, но думает, что его это не коснется. Как часто современный человек думает о своей смерти? В этом нет никакого пессимизма. Для православного человека апокалипсис – это момент встречи с Богом. Да, наш земной мир прекратит свое бытие, но вместе с тем грядет Господь Иисус Христос, грядет на свое второе пришествие.

Если первое пришествие было пришествием для проповеди, когда Господь дал нам Новый Завет, основал нашу Церковь, дал нам таинства и так далее, то второе пришествие наступит для Страшного суда, для конца нашей истории. Потому что всё, что нужно человеку, уже было дано, абсолютно всё: есть Церковь, таинства, Священное Писание, и мы знаем, что Царство Божие будет пребывать до конца века, и мы знаем, что Таинство Причащения будет совершаться всегда. Скорее всего, в последние года истории это будет совершаться подпольно, в каких-то катакомбах, но тем не менее это таинство будет совершаться всегда. И Церковь тоже будет всегда – возможно, будут гонения, притеснения, но тем не менее врата адовы не одолеют ее. Это слова самого Христа. Он говорил об этом апостолам. Для православного человека апокалипсис не является чем-то ужасным. Как бы эти слова ни прозвучали. Для православного это окончание земной истории и вместе с тем встреча с Богом, к которой каждый человек должен быть готов – он должен помнить о своей смерти, о своей конечности и о последнем измерении своего бытия.

Увидев страшные события апокалипсиса, человек верующий увидит в этом момент встречи с Богом

Напомню последние слова Священного Писания: «Ей, гряди, Господи». Получается, что, прочитав Апокалипсис и увидев все эти страшные вещи, увидев, как все это будет страшно и ужасно, как Господь будет прекращать наш мир, как будут погибать люди, человек верующий увидит в этом момент встречи с Богом. Православный все дни своей жизни готовится к встрече с Богом, чтобы достойно предстать перед ним на втором и страшном пришествии.

Поэтому, дорогие друзья, давайте не будем видеть в апокалипсисе что-то ужасное, давайте помнить о нашей конечности и помнить важный принцип: нужно жить таким образом, чтобы в любой момент дать ответ Богу за каждый день своей земной жизни.

«Благодаря массовой культуре, разным фильмам мы воспринимаем апокалипсис как некий конец нашего бытия» Фото: © Рамиль Ситдиков / «Татар-информ»

«Мы пережили уже много таких «концов света» по календарю майя и многим другим календарям»

Господь по своему милосердию не открывает нам ни дату конца нашей жизни, ни дату конца нашего мира. Потому что реакция людей может быть самая разная: кто-то начинает задумываться о Боге, а кто-то решается удариться во все тяжкие и старается максимально нагрешить напоследок.

В Священном Писании рассказывается о том, как апостолы спрашивают у Христа о дате кончины мира. Он отвечает им, что об этом никто не знает, даже ангелы небесные, – известно это только Отцу Небесному.

В нашей истории было очень много разных примеров. Можно вспомнить того же Нострадамуса и известную болгарскую провидицу, которые называли даты конца света. Мы пережили уже много таких «концов света» по календарю майя и многим другим календарям. Мы не должны верить во все эти предсказания, потому что в Священном Писании указано, что об этой дате никто не знает, кроме самого Господа.

«Мы не должны верить во все эти предсказания, потому что в Священном Писании указано, что об этой дате никто не знает, кроме самого Господа» Фото: © Евгений Биятов / РИА Новости

«Книга Апокалипсис содержит очень много указаний на признаки приближающегося конца света»

Господь по своему милосердию откладывает это событие и хочет, чтобы максимальное количество человек спаслось, обрело истину и воспользовалось правом свободного выбора и вошло в Царствие Божие.

Книга Апокалипсис содержит очень много указаний на признаки приближающегося конца света, но вместе с тем не содержит ни одного намека на его дату.

Всем известны четыре всадника апокалипсиса: Чума, Война, Голод и Смерть. Вместе с тем важно понимать, что все эти события уже неоднократно происходили в человеческой истории, но Господь по своему милосердию откладывает этот момент.

Совершенно очевидно, что конец света не будет чем-то незаметным, это будет великое событие, такое же, как второе пришествие Господа в мир. Очень важно то, как человек будет воспринимать это событие. К сожалению, часто человек не меняет своего отношения к жизни даже во время каких-то серьезных трагедий, природных катастроф или войн. Он продолжает вести привычный образ жизни, не задумываясь о вечном. Но конец света не позволит ему остаться равнодушным. Здесь остается вопрос о том, каким он предстанет перед Господом в час Страшного суда.

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Свои вопросы на тему православия оставляйте в окне под текстом – отец Александр даст на них подробные ответы в следующих выпусках видеоподкастов «Кофе с батюшкой» или «Батюшка против» на сайте «Татар-информа».

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