Коптеры, противодронное оборудование и автомобили отправят из Кукмора в зону СВО

Фото предоставлено Адилей Шакировой

В Кукморском районе продолжается активная поддержка военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Кукморское общественное движение ветеранов боевых действий «Боевое братство Кукмор» готовит к отправке уже 62-ю партию гуманитарного груза.

Волонтеры регулярно получают заявки от солдат и стараются оперативно обеспечивать их необходимыми ресурсами. В этот раз помощь будет включать автотранспорт и мототехнику.

Фото предоставлено Адилей Шакировой

«Приобрели мотоциклы, питбайки, 300-кубовые, очень мощная техника. Ребята очень нуждаются в них для оперативного передвижения. Также подготовили мотоцикл "Урал", будем тестировать и отправлять следующей партией», – рассказал руководитель движения Радик Габдрахманов.

Сентябрь для волонтеров будет насыщенным: запланированы две поездки в зону СВО. В рамках подготовки к следующей отправке также проверяется автомобиль ВАЗ-06, который «идет именным и полностью исправным», отметили в движении.

Фото предоставлено Адилей Шакировой

На пункте сбора гуманитарной помощи работает капитан 3-го ранга в отставке Николай Петухов, поддерживающий солдат с самого начала спецоперации.

«Когда приезжаешь туда, они чуть не плачут от радости, что мы им помогаем. Они ждут нас, ждут товары от наших жителей, от нашего района», – делится волонтер.

Фото предоставлено Адилей Шакировой

Глава района Сергей Димитриев, который не раз лично вручал гуманитарную помощь на передовой, рассказал о новых закупках для бойцов.

«Мы закупили коптеры, противодронное оборудование, которое очень востребовано на передовой. На днях планируем выехать с гуманитарной помощью и полностью выполнить просьбы наших ребят», – отметил глава.

Фото предоставлено Адилей Шакировой

Район продолжает всестороннюю поддержку военнослужащих. Так, в зону боевых действий отправлен автомобиль «Нива», за которым прибыл военнослужащий с позывным Кумор.

Волонтеры подчеркивают, что техника крайне востребована на передовой и вскоре будет доставлена бойцам.

Фото предоставлено Адилей Шакировой

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», – отметил руководитель республики.

Фото предоставлено Адилей Шакировой

Позднее Раис Татарстана рассказал о поддержке участников спецоперации и на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле. «Очень большая работа по гуманитарной помощи. В каждый город, в каждый муниципалитет выезжаем, работаем. Население активно работает по сбору и наши компании: 4389 тонн сформировано и направлено», – заметил он.

Фото предоставлено Адилей Шакировой