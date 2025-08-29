news_header_top
СВО 29 августа 2025 10:20

Контрактникам из Татарстана рассказали, как попасть в Африканский корпус

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Татарстане продолжается набор в Африканский корпус – подразделение Министерства обороны Российской Федерации, выполняющее задачи за пределами РФ.

Оформление происходит в центре «Батыр». Кандидат приходит, в процессе беседы обсуждаются все детали.

«Если кандидат изъявляет желание, мы проводим комиссию в обычном штатном режиме. По результатам медицинской комиссии, если здоровье удовлетворительное и если по линии МВД нет противопоказаний – судимости отсутствуют, кандидат готов проходить службу в Африканском корпусе. Мы личное дело передаем представителю Африканского корпуса. Там они дополнительно производят уточнения по порядку прохождения службы по призыву, по желанию кандидата служить на определенных должностях. Африканский корпус – это полностью структура Министерства обороны РФ. Контракт заключается именно с Министерством обороны, военнослужащий попадает в приказ, назначается дата его отправки, и централизованно с пункта отбора кандидатов отправляют в Нижний Новгород на боевое слаживание», – рассказывал «Татар-информу» глава центра «Батыр» Владислав Кузнецов.

По его словам, тех из кандидатов, кто не проходил военную службу, обучают. А те, у кого уже был подобный опыт, обновляют свои знания – в их подготовке уклон идет на специфические навыки. Если военнослужащий идет в танковое подразделение на механика-водителя, там учат вождению, а командиров танка, например, обучают стрельбе.

Главные требования к кандидатам:

  • гражданство РФ;
  • возраст для рядового и сержантского состава – до 45 лет, офицеров – до 55 лет;
  • отсутствие проблем с наркотиками и алкоголем, заболеваний ВИЧ/СПИД, гепатиты;
  • отсутствие судимостей по тяжким статьям;
  • разрешение выезда за границу;
  • хорошее здоровье;
  • женщины – только с медицинским образованием (до 45 лет);
  • переносимость жаркого климата.

Заключившим контракт в республике положена единовременная денежная выплата – 3,1 млн рублей. Это одна из самых высоких выплат в стране.

Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел. (843) 221-44-52. Обратиться можно также по номеру 117 (на территории РТ) и 8 800 222 59 00 (для жителей других регионов)
