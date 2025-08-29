Контрактникам из Татарстана рассказали, как попасть в Африканский корпус

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Татарстане продолжается набор в Африканский корпус – подразделение Министерства обороны Российской Федерации, выполняющее задачи за пределами РФ.

Оформление происходит в центре «Батыр». Кандидат приходит, в процессе беседы обсуждаются все детали.

«Если кандидат изъявляет желание, мы проводим комиссию в обычном штатном режиме. По результатам медицинской комиссии, если здоровье удовлетворительное и если по линии МВД нет противопоказаний – судимости отсутствуют, кандидат готов проходить службу в Африканском корпусе. Мы личное дело передаем представителю Африканского корпуса. Там они дополнительно производят уточнения по порядку прохождения службы по призыву, по желанию кандидата служить на определенных должностях. Африканский корпус – это полностью структура Министерства обороны РФ. Контракт заключается именно с Министерством обороны, военнослужащий попадает в приказ, назначается дата его отправки, и централизованно с пункта отбора кандидатов отправляют в Нижний Новгород на боевое слаживание», – рассказывал «Татар-информу» глава центра «Батыр» Владислав Кузнецов.

По его словам, тех из кандидатов, кто не проходил военную службу, обучают. А те, у кого уже был подобный опыт, обновляют свои знания – в их подготовке уклон идет на специфические навыки. Если военнослужащий идет в танковое подразделение на механика-водителя, там учат вождению, а командиров танка, например, обучают стрельбе.

Главные требования к кандидатам:

гражданство РФ;

возраст для рядового и сержантского состава – до 45 лет, офицеров – до 55 лет;

отсутствие проблем с наркотиками и алкоголем, заболеваний ВИЧ/СПИД, гепатиты;

отсутствие судимостей по тяжким статьям;

разрешение выезда за границу;

хорошее здоровье;

женщины – только с медицинским образованием (до 45 лет);

переносимость жаркого климата.

Заключившим контракт в республике положена единовременная денежная выплата – 3,1 млн рублей. Это одна из самых высоких выплат в стране.