Контракт с Минобороны в Татарстане заключили 9 тысяч человек за год

В 2023 году в Республике Татарстан контракт на службу в Вооруженных Силах РФ заключили более девяти тысяч человек. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил начальник пункта обора на военную службу по контракту в Казани Евгений Токмаков.

«Работа по отбору граждан на контрактную службу продолжается, как в прошлом году. Задание остается на этот год то же самое. Для того, чтобы узнать первичную информацию, нужно позвонить на номер 117. Вам объяснят, что нужно с собой принести, куда подойти, когда удобно. Можно обратиться через портал Госуслуг – отправить заявление в онлайн режиме. Соответственно в течение одного дня заявление обработается и гражданина пригласят на беседу. Можно подойти в любой ближайший военный комиссариат муниципального образования, который ближе находится», – рассказал Евгений Токмаков.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что за все время работы казанского Центра оформления на военную службу по контракту «Батыр» контракт Минобороны РФ заключили более тысячи человек. Отметим, что Центр открылся в июле, и за это время его посетили более 1800 человек, подробнее читайте в материале: Лучшими операторами БПЛА становятся геймеры: как уйти на службу по контракту из «Батыра».