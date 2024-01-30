За полгода работы центра «Батыр» контракт с Минобороны заключили более тысячи человек

За все время работы Центра оформления на военную службу по контракту «Батыр» контракт Минобороны РФ заключили более тысячи человек, 1045 уже убыли в войска, поделился руководитель «Батыра» Владислав Кузнецов.

Отметим, что Центр открылся в июле, и за это время его посетили более 1800 человек.

Фото: Абдул Фархан / «Татар-информ»

«Большая часть приходит с осознанным, взвешенным решением и сразу подписывают контракт. Люди с женами приходят, всей семьей. Понятно, что такое решение не принимается спонтанно. Но было и такое, что человек принял решение, а на следующий день приходит вся семья и его отсюда забирают. Конечно, мы никого не затаскиваем сюда насильно, это должно быть взвешенное решение», – рассказал Владислав Кузнецов.

Он напомнил, что вся работа в Центре происходит по принципу «одного окна». Сначала на будущего защитника формируют дело, он пишет заявление, анкету. В этом же здании находится отделение банка, где контрактнику открывают единый расчетный счет. Эта информация сразу попадает в базу данных Министерства обороны, и все выплаты в течение месяца поступают на этот счет, подробнее в материале: Лучшими операторами БПЛА становятся геймеры: как уйти на службу по контракту из «Батыра».