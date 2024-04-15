Госсовет Татарстана просит КС пересмотреть вопросы закупки лекарств «редким» пациентам

Государственный совет Татарстана обратился в Конституционный суд (КС) с просьбой проверить конституционность положений, регулирующих вопросы медицинского обеспечения лиц, страдающих редкими (орфанными) заболеваниями, пишет «Ъ».

Сейчас, согласно закону, вопросы медицинского обеспечения таких лиц отнесены к ведению регионов. В республике считают, что такое разделение полномочий произвольно (так как не закреплено в законе о публичной власти), нарушает конституционный принцип равенства и создает угрозу невыполнения регионами возложенных на них обязанностей. Таким образом, предлагается внести изменения в законодательство, согласно которым обязанность по обеспечению жизненно важными лекарствами была бы возложена на федеральный бюджет.

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По данным «Ъ», в настоящее время лечение 11 редких заболеваний производится за счет федерального бюджета, а еще по 17 заболеваниям платят регионы.

С 1 января 2023 года вступили в силу поправки, согласно которым за лекарства для взрослых платит федеральный бюджет, а задачи медобеспечения детей до 18 лет с 14 видами заболеваний возлагаются на фонд «Круг добра», который также финансируется государством. Однако по достижении совершеннолетия такие пациенты оказываются без полноценной поддержки и уже не могут получать лечение по системе ОМС.

Авторы запроса напоминают, что, согласно Конституции, установление единых правовых основ системы здравоохранения отнесено к предметам ведения РФ. Реализуя свои полномочия по организации медпомощи, законодатель не может действовать произвольно, настаивают депутаты. Сейчас же возникает ситуация, когда у законодателя появляется возможность закрепить за регионами неопределенные полномочия, а у субъектов — реализовать их произвольным образом.

В свою очередь, в Минфине указывают, что вопрос передачи на федеральный уровень орфанных заболеваний может быть рассмотрен только с учетом перераспределения бюджетных источников.

«Мы, конечно, выступаем за федерализацию, то есть перевод под ответственность федерального бюджета лекарственного обеспечения всех "редких" пациентов. Но пока этого не произошло, рассчитываем, что регионы, и в частности недотационный Татарстан, продолжат поддерживать орфанных пациентов, обеспечивая их лечение»,— говорит сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов.

Юрист адвокатской группы «Ватаманюк & партнеры» Александр Зелинко отмечает, что спор между центром и регионами по вопросам ведения — довольно редкое явление для КС. По его мнению, шансы Татарстана на победу достаточно велики. Это связано с тем, что существующий порядок действительно приводит к нарушению прав граждан и создает угрозу неисполнения регионами возложенных на них обязанностей, считает эксперт.