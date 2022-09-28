Консервация фонтанов на зиму начнется в Казани в конце октября

Консервация фонтанного хозяйства на зиму в столице Татарстана начнется в конце октября — начале ноября. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Комитета внешнего благоустройства исполкома Казани.

«В процессе консервации фонтаны осушают, моют, проверяют оборудование и закрывают фанерой», — уточнили в комитете.

Всего на балансе Комитета внешнего благоустройства 30 фонтанов. Содержание объектов осуществляется в соответствии с действующим контрактом. По нему на содержание фонтанов выделено 24,2 млн рублей.

Демонтаж светомузыкального фонтана на озере Нижний Кабан, который прошел 8 сентября, никак не сказался на стоимости содержания, так как консервация этого фонтана уже заложена в сумму, просто специалисты сделали это несколько раньше.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что новый фонтан на Кабане будет установлен с учетом климата Казани.