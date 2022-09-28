Новый фонтан на Кабане будет установлен с учетом климата Казани

Фото: Комитета внешнего благоустройства исполкома Казани

Светомузыкальный плавающий фонтан на озере Нижний Кабан в Казани, который был демонтирован в начале сентября, заменят на новый. При установке новой конструкции специалисты и разработчики учтут климат столицы республики, рассказали «Татар-информу» в Комитете внешнего благоустройства исполкома города.

«На сегодня варианты нового фонтана на Кабане прорабатываются. Специалисты изучают опыт других городов и стран, но с учетом наших погодных условий и технических возможностей», — пояснили агентству в комитете.

Прежний плавающий фонтан был демонтирован из-за сильной изношенности, поддерживать его работу было уже проблематично: за 15 лет работы из строя вышли 19 из 26 насосов, при этом два из них отвечали за работу центральной струи. Срок эксплуатации насосов составляет пять лет, некоторые из них удалось заменить, но и они вышли из строя. Не работали также четыре частотных преобразователя и все светильники.

Фонтан был установлен в 2007 году. Он включал 26 насосов, 18 разбрызгивателей и 42 светильников. Его общая мощность составляла 342 киловатт.