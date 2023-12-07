Конкурс «Вилки» и авторский кыстыбый: Казань примет фестиваль «Кухни народов Татарстана»

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В столице республики на следующей неделе, 15 декабря, состоится фестиваль «Кухни народов Татарстана», который объединит выдающихся шеф-поваров и известных блогеров. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Откроет мероприятие мастер-класс «Авторский кыстыбый», который проведет шеф-повар одного из ресторанов — вице-президент Гильдии поваров РТ Ильгиз Галиев. Помогать шефу в этом будут блогеры. Параллельно молодые повара будут готовить кыстыбыи для зрителей.

Затем начнется кулинарное шоу-соревнование «Вилки». Друг с другом будут состязаться шесть команд из поваров и блогеров. Они займутся приготовлением национальных блюд. При этом организаторы усложнят задачу игрокам, создав им физические ограничения.

Конкурс будет состоять из отборочного и финального туров. Экспертное жюри определит призеров и победителей турнира. В числе участников ожидаются популярные блогеры и артисты: Аили, Динара Вургафт, Русина Семенко, Марат Мифтахов, Алина Гималтдинова, Люция Алеева.

Гостей будут ждать в 17.00 на главной сцене «Вкусного бульвара» в одном из торговых центров Казани (пр. Победы, д. 141). Запланирована и онлайн-трансляция.

Фестиваль «Кухни народов Татарстана» проводится с 2014 года. Цель проекта — создать площадку для профессиональных поваров и вдохновить гостей мероприятия на кулинарные эксперименты в домашней обстановке.

Ранее был опубликован перечень лучших блюд татарской кухни для туристов. До этого сервис «Туту.ру» включил Татарстан в топ регионов России для гастрономического туризма. Вместе с тем краевед и гид Марк Шишкин констатировал, что потенциал эчпочмака как туристического бренда почти исчерпан.

Президент РФ Владимир Путин отмечал особую важность развития внутреннего туризма в регионах. «Важно, что для долгосрочного, уверенного, эффективного развития туристической сферы у России всё есть. Это огромный исторический, культурный, природный, рекреационный потенциал», — убежден глава государства.