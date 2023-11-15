Опубликован перечень лучших блюд татарской кухни для туристов

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Жители Татарстана в первую очередь рекомендуют туристам или просто людям, интересующимся республикой, такие блюда традиционной татарской кухни, как зур бэлиш, эчпочмак и кыстыбый. Таковы результаты исследования, проведенного агентством «Промрейтинг».

Топ-13 блюд татарской кухни возглавил зур бэлиш, который советуют туристам 64,7% опрошенных. На местах со второго по пятое разместились эчпочмак, кыстыбый, чак-чак и токмач (суп с лапшой) — о них вспомнили 62,2%, 58,7%, 54,2% и 53,6% респондентов.

Заметно уступили этим блюдам в репрезентативности для национальной кухни с точки зрения татарстанцев баурсак, губадия, кош теле, кабартма (татарский пончик) и казылык. Их назвали 32,7%, 29,3%, 20,1%, 14,6% и 13,6% участников опроса.

Еще меньше респондентов рассказали, что рекомендуют попробовать катламу (слоеное тесто с начинкой из мяса, лука и картофеля), кыздырму (обжаренные кусочки мяса с овощами) и талкыш калеве. Их упомянули 9,8%, 3,8% и 1,6% соответственно.

Д иаграмма: promrating.ru

«Татарстанцы <…> выбрали зур бэлиш в качестве главного блюда, которое должны попробовать туристы из простой и понятной логики доброты, щедрости и бескомпромиссного гостеприимства: зачем тебе, дорогой гость, есть что-то в одиночку в стороне, если ты можешь сесть с нами за один стол и есть лучшее из одной тарелки с нами», — отмечают исследователи.

Участниками социологического опроса стали более 3200 жителей Татарстана. Можно было назвать не более трех блюд.

Ранее сервис «Туту.ру» включил Татарстан в топ регионов России для гастрономического туризма. Вместе с тем краевед и гид Марк Шишкин констатировал, что потенциал эчпочмака как туристического бренда почти исчерпан.

Президент РФ Владимир Путин отмечал особую важность развития внутреннего туризма в регионах. «Важно, что для долгосрочного, уверенного, эффективного развития туристической сферы у России всё есть. Это огромный исторический, культурный, природный, рекреационный потенциал», — убежден глава государства.