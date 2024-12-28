«Конфеты помогают бойцам идти вперед»: юные зеленодольцы отправили подарки на СВО

Фото предоставлено Юлией Озеровой

Зеленодольские дети решили создать праздничное настроение солдатам и отправили на СВО подарки и открытки.

С самого начала спецоперации на передовую отправились папы, братья, родственники учеников лицея №9 в Зеленодольске. Вместе с классным руководителем дети решили помогать бойцам, чем могут.

Классный руководитель 4 «А» класса Наталья Кирюхина рассказала, что в состав первой от них гуманитарной помощи вошли носки, шапки, варежки, консервы, сгущенка, чай, кофе.

Фото предоставлено Юлией Озеровой

На сегодняшний день отправлено уже 10 гуманитарных грузов, нынешний — одиннадцатый. От выпускника Натальи Кирюхиной, Сергея Гришина, который окончил танковое училище и ушел на СВО, они узнали, что не хватает питьевой воды и во время выполнения боевых задач маленькая бутылка воды всегда выручает. Ребята тут же взялись за дело.

«Если я вчера сказала — принести мишуру, а о конфетах ни слова, то они принесли килограммы конфет. Это идет у них от сердца, добровольно, с большим желанием. Моя роль — только подкидывать идею», — говорит учительница.

Фото предоставлено Юлией Озеровой

Дети узнали о свойствах воды и добавили собственные идеи для подарка: конфета стала звездочкой на такой импровизированной елочке.

«Потому что вода там грязная, пить ее нельзя, можно отравиться. А конфеты помогают, особенно шоколадные, придают силы и позволяют солдатам идти вперед», — убеждены четвероклассницы Аниса и Алина Вакиловы.

Фото предоставлено Юлией Озеровой

А еще каждый написал письмо — с самыми душевными словами.

«Мы делаем подарки для военных, чтобы они поняли, что мы их ждем с любовью, чтоб вернулись живыми и здоровыми», — рассказала Азалия Сякаева.

Фото предоставлено Юлией Озеровой

Тепло детских рук, забота о здоровье бойцов, пожелания победы и скорейшего возвращения — вот главная ценность этого груза.

«Мне кажется, что вода будет важна для солдат, а нам важно их здоровье. Мы сильно ждем их, пусть они примут эти елочки и почувствуют тепло, с которым мы делали для них эти поделки», — рассказал ученик 4 «А» класса Никита Скворцов.

Фото предоставлено Юлией Озеровой

Такой праздничный подарок бойцы получат из Зеленодольска на Новый год. Дата следующей отправки уже запланирована — к 23 февраля.

До этого в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», — отметил руководитель республики.

Фото предоставлено Юлией Озеровой

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