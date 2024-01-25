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Кондратьев: Студенчество — самое веселое и одновременно очень деятельное время
Студенчество — самое веселое и одновременно очень деятельное время. Именно в эти годы молодые люди закладывают фундамент своей будущей взрослой жизни, получают знания, обретают друзей. Об этом сказал председатель ЦИК Татарстана Андрей Кондратьев, поздравляя татарстанцев с Днем российского студенчества.
«Система избирательных комиссий в Татарстане готова быть другом для каждого активного молодого человека. Мы развиваем такие проекты как „Атмосфера“ и „Школа избирательного права“. Студенты составляют костяк молодежного гражданского актива избирательной системы республики», — приводятся слова Кондратьева в телеграм-канале татарстанского Центризбиркома.
День российского студенчества, часто его еще называют Татьянин день, отмечается в России с 2005 года 25 января. Ранее с праздником студентов поздравили Президент России Владимир Путин и Раис Татарстана Рустам Минниханов.
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