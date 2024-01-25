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«Не жалеть на учебу сил и времени»: Путин поздравил студентов с Татьяниным днем
Чтобы чувствовать себя полноценным участником происходящей в мире политической и технологической «революции», необходимо хорошо учиться и не жалеть на это сил и времени. Об этом на встрече с учащимися вузов Калининградской области заявил Президент РФ Владимир Путин, поздравляя молодых людей с Днем российского студенчества.(трансляция велась в Telegram-канале пресс-службы Кремля).
«В нашей стране постоянно, на протяжении веков, уделяли огромное внимание и придавали большое значение развитию образования, потому что, безусловно, от уровня образования, от уровня применяемых технологий, от того, какие амбиции возникают у каждого конкретного человека, региона либо всей страны, зависит будущее государства», — выразил уверенность российский лидер.
Путин сегодня находится с рабочей поездкой в Калининграде. Помимо встречи со студентами, у него запланировано участие в совещании по социально-экономическому развитию региона и встреча с губернатором Антоном Алихановым.
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