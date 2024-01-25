Минниханов поздравил с Днем российского студенчества

Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил учащихся вузов и ссузов с Днем российского студенчества. В честь праздника руководитель республики выложил в своем телеграм-канале пост с мемом.

Фото: телеграм-канал Раиса РТ

«Счастливых и ярких студенческих лет, лёгких сессий и интересных семестров! Хәзерге вакытта сессияне тапшыручы студентларга уңышлар телим (Желаю всем студентам, которые сейчас сдают сессию, удачи – перевод с татарского языка)», – подписал картинку Раис РТ.

День российского студенчества, часто его еще называют Татьянин день, отмечается в России с 2005 года 25 января.