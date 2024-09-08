Кондратьев: Эффективная экономика создает хорошее впечатление у избирателей

Тринадцатичасовой телемарафон «Всей семьей на выборы!» на телеканалах «ТНВ-Татарстан» и «ТНВ-Планета» принял первых гостей.

«Хорошая атмосфера, прекрасная погода, все избирательные участки работают. Наш Татарстан — опорный регион Российской Федерации. Мы понимаем, что эффективная экономика и комфортные условия для труда, учебы, жизни — это всё создает хорошее впечатление у избирателей, которые сегодня с семи утра до восьми вечера придут на выборы», — заявил ставший гостем телемарафона председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев.

Впрочем, первыми гостями мероприятия стали Антон и Кристина Поповы из города Зеленодольска. В июле Поповы были признаны самой музыкальной семьей России по итогам конкурса патриотической песни «Вместе», организованного народным артистом РФ Олегом Газмановым.

После победы в конкурсе жизнь семьи Поповых сильно изменилась. Если раньше их знали только в республике, то теперь о них услышали по всей стране. Однако Кристина Попова заметила, что главным в конкурсе была оценка музыкальности семьи известным певцом.

«Мы в первую очередь музыканты, поэтому для нас была важна оценка Олега Газманова. Получить от него такую высокую оценку стало для нас высшим достижением», — пояснила Кристина.

Для Поповых выборы — это обязательная традиция. Отец многодетного семейства Антон уверен, что культуру выборов нужно прививать с самого детства. «Детей обязательно к этому нужно приучать, чтобы они понимали — за ними выбор, за ними процветание республики», — сказал он.

Затем в эфире побывала молодая семья Зиятдиновых из Балтасинского района, которая в этом году привезла в Приволжский федеральный округ огонь семейного очага «Сердце России». Проголосуют они в своем родном районе.

«Наша республика развивается. Чтобы внести свой вклад, мы обязательно будем голосовать», — заверила Сюмбель Зиятдинова.

В прямом эфире зрителям каждый час будут называть имена обладателей 12 айфонов и автомобиля «Лада Веста», которые могут выиграть участники фотоконкурса. Первый айфон уже разыгран.

Выборы депутатов Государственного Совета Татарстана VII созыва стартовали 8 сентября в 7 часов утра. Пятьдесят депутатов выберут по партийным спискам и столько же — по одномандатным избирательным округам.

ЦИК зарегистрировал списки пяти политических партий: «Новые люди», «ЛДПР — Либерально-демократическая партия России», «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», «Единая Россия», «КПРФ — Коммунистическая партия Российской Федерации».

Всего на 100 депутатских мандатов претендуют 397 кандидатов.