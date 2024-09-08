Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Семья Поповых в эфире ТНВ: «Будем голосовать за процветающий Татарстан»
В эфире телеканалов «ТНВ-Татарстан» и «ТНВ-Планета» стартовал 13-часовой телемарафон «Всей семьей на выборы!». Первыми гостями студии стала семья Поповых из Зеленодольска. Поповы победили во всероссийском конкурсе «Вместе», на котором выбирали самую музыкальную семью страны в рамках проекта народного артиста России Олега Газманова «Родники».
«После эфира мы обязательно пойдем голосовать, прямо к 8 часам, наверное, успеем как раз на свой избирательный участок. <…> Будем голосовать за процветающий Татарстан, дающий возможности, особенно молодым, многодетным, чтобы культура развивалась», — заявили Поповы.
Все Поповы живут музыкой: глава семейства Антон — директор музыкальной школы, его жена Кристина — педагог по вокалу, старший сын Арсений играет на саксофоне, дочь Ульяна поет, младшие сыновья Серафим и Стефан осваивают шумовые. Таким дружным составом семья и отправилась в Москву, где исполнила песню о семейном счастье. Выигрыш в 1 млн рублей Поповы поделили с семьей из Воронежа, также занявшей первое место. Финал состоялся в столице страны 18 июля.
Выборы депутатов Государственного Совета Татарстана VII созыва стартовали 8 сентября в 7 часов утра. Пятьдесят депутатов выберут по партийным спискам и столько же — по одномандатным избирательным округам.
ЦИК зарегистрировал списки пяти политических партий: «Новые люди», «ЛДПР — Либерально-демократическая партия России», «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», «Единая Россия», «КПРФ — Коммунистическая партия Российской Федерации».
Всего на 100 депутатских мандатов претендуют 397 кандидатов.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»