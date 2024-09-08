Назван первый победитель фотоконкурса «Всей семьей на выборы!»

Первым победителем фотоконкурса «Всей семьей на выборы!» стал Айрат Сафин. Он выиграли один из 12 iPhone 15. Победителя определили в эфире одноименного телемарафона на телеканале ТНВ. Всего. по данным организаторов, с 7 до 8 часов утра участие в конкурсе приняли 811 человек.

«Нужно сделать фотографию со своей семьей на фоне избирательного участка, снаружи, в специальном браслете, который могут получить проголосовавшие в Республике Татарстан, рядом с избирательным участком. На фотографии должен присутствовать узнаваемый элемент входной группы избирательного участка: надпись, плакат или баннер. Браслет должен быть виден на фото минимум у одного человека, достигшего 18-летнего возраста», — напомнил правила участия в конкурсе один из его организаторов Артур Кортес.

Далее нужно выложить эту фотографию на свою страницу в социальных сетях (например, во «ВКонтакте») и поставить два обязательных хэштега: #ТатарстанАлга и #ВсейСемьейНаВыборы. Аккаунт обязательно должен быть открытым, на аватаре должна быть установлена фотография. Кроме того, участником может быть только житель Республики Татарстан, прописанный на ее территории.

Выборы депутатов Государственного Совета Татарстана VII созыва стартовали 8 сентября в 7 часов утра. Пятьдесят депутатов выберут по партийным спискам и столько же — по одномандатным избирательным округам.

ЦИК зарегистрировал списки пяти политических партий: «Новые люди», «ЛДПР — Либерально-демократическая партия России», «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», «Единая Россия», «КПРФ — Коммунистическая партия Российской Федерации».

Всего на 100 депутатских мандатов претендуют 397 кандидатов.