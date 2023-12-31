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Кондратьев: 2024 год станет особенным для избирательной системы России и Татарстана
Новый, 2024 год станет особенным для избирательной системы России и Татарстана. Об этом в поздравлении к избирателям заявил председатель Центризбиркома РТ Андрей Кондратьев.
Он напомнил, что в марте 2024 года в России пройдут выборы Президента, в сентябре — депутатов Государственного Совета Татарстана.
«Наступающий Новый год потребует от нас внимательного, ответственного отношения к праву избирать», — подчеркнул он.
В заключение Кондратьев пожелал избирателям успехов, крепкого здоровья и поддержки родных и близких.
Выборы Президента России в 2024 году продлятся три дня, с 15 по 17 марта. Центризбирком утвердил календарный план мероприятий по их подготовке.
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