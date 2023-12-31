Кондратьев: 2024 год станет особенным для избирательной системы России и Татарстана

Новый, 2024 год станет особенным для избирательной системы России и Татарстана. Об этом в поздравлении к избирателям заявил председатель Центризбиркома РТ Андрей Кондратьев.

Он напомнил, что в марте 2024 года в России пройдут выборы Президента, в сентябре — депутатов Государственного Совета Татарстана.

«Наступающий Новый год потребует от нас внимательного, ответственного отношения к праву избирать», — подчеркнул он.

В заключение Кондратьев пожелал избирателям успехов, крепкого здоровья и поддержки родных и близких.

Выборы Президента России в 2024 году продлятся три дня, с 15 по 17 марта. Центризбирком утвердил календарный план мероприятий по их подготовке.