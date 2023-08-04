Для установки кондиционеров в автобусах Татарстана предложили поднять стоимость проезда

Минтранс Татарстана откликнулся на просьбу об установке в общественном транспорте кондиционеров. Сделать это предлагается за счет повышения стоимости проезда на 30%. На своей странице в соцсетях ведомство опубликовало опрос жителей, предлагая им ответить, согласны ли они на такой шаг.

В опросе предусмотрено три варианта ответа: «Нужно установить в действующем автопарке кондиционеры с увеличением стоимости проезда на 30%», « не устанавливать кондиционеры на действующем автопарке, сохранить существующую цену проезда» и «предусмотреть установку кондиционера при обновлении автобусного парка».

На момент написания новости, лидирует третий вариант с обновлением автопарка – за него отдали голос 46,7% пользователей. За вариант установки кондиционеров за счет повышения цены на проезд проголосовали 29,52% жителей. Против установки 23,79% татарстанцев.

Всего на данный момент в опросе приняли участие 227 человек.

Напомним, в конце июля Ассоциация АТП РТ обратилась к Минтрансу с просьбой решить вопрос с установкой кондиционеров. На такой шаг перевозчики пошли после многочисленных обращений пассажиров. Особенно актуальным этот вопрос стал на фоне аномальной жары, которая наблюдается в республике и ее столице этим летом.

Вместе с тем в этом году стоимость проезда в Казани и Набережных Челнах итак выросла на 4 рубля. В столице Татарстана при оплате наличными билет стоит 36 рублей, в Челнах – 30 рублей.