Ассоциация АТП РТ просит Минтранс установить кондиционеры в автобусах

Министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов должен принять решение об установке кондиционеров в казанских автобусах. Об этом заявил глава Ассоциации АТП РТ Сергей Темляков.

«Перевозчики Казани мониторят соцсети и внимательно изучают все обращения, поступающие от пассажиров. Также изучают пожелания туристов, которые приезжают в Казань. Один из главных вопросов, вызванных аномально жарким летом в этом году, – отсутствие кондиционеров в автобусах. Перевозчики считают, что в целях улучшения транспортного обслуживания населения Казани и по многочисленным просьбам пассажиров в новых автобусах должны быть установлены кондиционеры», – рассказал Темляков.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Глава ассоциации пригласил министра транспорта РТ прокатиться на автобусе и лично убедиться, насколько дискомфортно пассажирам. Представитель ассоциации замерил температуру в автобусе, выяснилось, что в салоне она выше чем на улице.

Сергей Темляков также считает, что все затраты по установке оборудования должно взять на себя министерство, иначе, такое обновление скажется на стоимости проезда.