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Ассоциация АТП РТ просит Минтранс установить кондиционеры в автобусах
Министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов должен принять решение об установке кондиционеров в казанских автобусах. Об этом заявил глава Ассоциации АТП РТ Сергей Темляков.
«Перевозчики Казани мониторят соцсети и внимательно изучают все обращения, поступающие от пассажиров. Также изучают пожелания туристов, которые приезжают в Казань. Один из главных вопросов, вызванных аномально жарким летом в этом году, – отсутствие кондиционеров в автобусах. Перевозчики считают, что в целях улучшения транспортного обслуживания населения Казани и по многочисленным просьбам пассажиров в новых автобусах должны быть установлены кондиционеры», – рассказал Темляков.
Глава ассоциации пригласил министра транспорта РТ прокатиться на автобусе и лично убедиться, насколько дискомфортно пассажирам. Представитель ассоциации замерил температуру в автобусе, выяснилось, что в салоне она выше чем на улице.
Сергей Темляков также считает, что все затраты по установке оборудования должно взять на себя министерство, иначе, такое обновление скажется на стоимости проезда.
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