Концерт репера Slimus в казанском «Корстоне» отменили

Концерт артиста Slimus, который планировали провести в Корстоне 2 августа, был отменен. Уточняется, что гости смогут вернуть билеты на концерт певца на том же сайте, где покупали его, пишет KazanFirst со ссылкой на соцсети репера.

Реп-исполнитель добавил, что опубликует информацию о новой дате концерта в своих соцсетях.

Ранее заслуженная артистка РТ Марина Карпова рассказала о своих концертах в зоне СВО. Напомним, она успела побывать в Луганске и в Краснодоне.

Также в Татарстане прошел «Җомга марафоны», на котором обсудили тему сохранения и развития татарского языка.