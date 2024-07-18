Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Концерт репера Slimus в казанском «Корстоне» отменили
Концерт артиста Slimus, который планировали провести в Корстоне 2 августа, был отменен. Уточняется, что гости смогут вернуть билеты на концерт певца на том же сайте, где покупали его, пишет KazanFirst со ссылкой на соцсети репера.
Реп-исполнитель добавил, что опубликует информацию о новой дате концерта в своих соцсетях.
Ранее заслуженная артистка РТ Марина Карпова рассказала о своих концертах в зоне СВО. Напомним, она успела побывать в Луганске и в Краснодоне.
Также в Татарстане прошел «Җомга марафоны», на котором обсудили тему сохранения и развития татарского языка.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»