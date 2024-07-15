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Певица Марина Карпова рассказала о концертах в зоне СВО
Концерты в зоне СВО позволяют местным жителям новых регионов хотя бы на время отвлечься от проблем и насладиться творчеством. Таким мнением на телемарафоне «Вступай в армию Победы!» поделилась заслуженная артистка РТ Марина Карпова.
«Я была и в Луганске, и в Краснодоне. Мы вместе с камерным хором пели для местных жителей. Было радостно, что хотя бы на час люди забывали о своих тяготах и проблемах», - заявила она.
Карпова пришла на эфир вместе со своим сыном Кузьмой, который учится в Суворовском училище и при этом любит играть на гармони. Он исполнил для телезрителей песню «Катюша».
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