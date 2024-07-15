Певица Марина Карпова рассказала о концертах в зоне СВО

Концерты в зоне СВО позволяют местным жителям новых регионов хотя бы на время отвлечься от проблем и насладиться творчеством. Таким мнением на телемарафоне «Вступай в армию Победы!» поделилась заслуженная артистка РТ Марина Карпова.

«Я была и в Луганске, и в Краснодоне. Мы вместе с камерным хором пели для местных жителей. Было радостно, что хотя бы на час люди забывали о своих тяготах и проблемах», - заявила она.

Карпова пришла на эфир вместе со своим сыном Кузьмой, который учится в Суворовском училище и при этом любит играть на гармони. Он исполнил для телезрителей песню «Катюша».

Напомним, что в 8.00 в Татарстане начался телемарафон «Вступай в армию Победы». За 12 часов студию посетят более 60 гостей, в том числе участники специальной операции, волонтеры, медики, главы районов, артисты и многие другие. Также зрителей ожидают выставки, прямые включения из мест неподалеку от передовой, фильмы из цикла «Наши Герои», рассказы о различных мерах поддержки, положенных бойцам и их семьям.

Трансляцию можно посмотреть на каналах ТНВ и «ТНВ-Планета», а также онлайн - на YouTube и в официальном сообществе Республики Татарстан во «Вконтакте».

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